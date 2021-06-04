日本捐贈疫苗怎麼分？鄭文燦：盼長照、監獄也納入優先
日本捐助台灣的124萬劑AZ疫苗，預計將於今（4）日下午運抵台灣。桃園市長鄭文燦表示，疫苗配賦由中央疫情指揮中心統一分配，桃園市能拿到多少數量還不確定，目前中央安排第一至三類人員優先施打，但他認為以國外經驗，為確保社區防疫安全，建議也能將後面第4類至第6類的軍警、長照、監獄也納入優先施打範圍。
記者李春台/桃園報導
2021-06-04 13:20:22｜2021-06-04 13:22:15
鄭文燦表示，北北基桃屬同一生活圈，前一到三類必須盡快完成施打，其中第三類別包括機場跟航空業人員等第一線人員，航空業部份目前已經執行到相當階段，機場工作人員施打率偏低，希望中央配發給桃園市的分配量能和機場分配量分開計算。
針對長照機構到家服務的居服員，鄭文燦指出，桃園市有66個B級管理單位、2233位居服員，這段時間的防疫指引要提高，除了要求被服務對象停止外出，只做到家服務、停止跨縣市支援，有涉及居家隔離或檢疫的對象要專案報准才能服務，而且居服員要施打疫苗，包括尚未取得執照的居服員，一律以長照機構工作人員的身分施打疫苗，確保長照機構以外，居服員跟到家服務的對象安全。
鄭文燦表示，如果疫苗數量漸次增加以後，希望中央檢討後，盡快將第四、五、六類包括軍警、長照、監獄這幾類納入施打，尤其按照國外經驗，長照機構、監獄非常容易產生群聚感染，將第4至第6類人員提早納入施打是確保整個社區安全很重要的策略。