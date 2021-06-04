凌晨被訊息吵醒！他一看嗨「是3萬紓困金」：以為被討債

本土疫情持續延燒，嚴重影響民生經濟，對此，行政院於3日也拍板通過「紓困4.0」特別預算，比照去年紓困並擴大適用對象，而第一波紓困資金於今（4）日就緊急入帳，不少民眾都已收到通知；就有一名男網友表示，凌晨被手機聲音吵醒，看到是銀行訊息，還以為是「欠錢催繳通知」，豈料一點開才發現是3萬元紓困補助，讓他直呼「錯怪手機了」。





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該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示手機在凌晨突然響了兩聲害他驚醒，看了一下是銀行的通知，「原本以為是要催債，害我一直罵著到底又欠什麼錢了，為什麼大家都休息，銀行為什麼不也跟著休息，一直要追討我的債務」。





原PO當下相當不悅，豈料一點開才發現是「紓困補助」，「原來是紓困補助，他自己進入我的戶口，我錯怪我的手機了」，而他也PO出截圖證明所言不假，從註記上可以看到是「行政院發紓困補」，金額也確實為3萬元。





▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文並PO出收到紓困補助的截圖。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

不過，也有網友注意到原PO在「結餘」部分動了手腳，他疑似在餘額「156,188」前面自行加了「4588」，讓網友全笑翻，「加上4588，是要自欺欺人嗎」、「4588顏色好像有點不對勁喔」、「笑死4588，那個是怎樣，還特粗」、「那個4588有點多喔」、「4588字體怎麼不一樣」。（編輯：郭佩蓉）



