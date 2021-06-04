信義區淹大水！汽、機車全塞爆 民眾驚：都淹到小腿肚了
受到鋒面接近以及颱風外圍環流影響，中央氣象局今（4）日不僅針對台北市、新北市等地區發布大雨、豪雨特報，更發布大雷雨即時訊息，其中台北市信義區就列入一級淹水警戒區，就有位民眾更在忠孝東路前拍下了驚人的一幕，由於突然的大雨，導致路面開始淹水，汽、機車全塞爆，更讓她直言「都淹到小腿肚」，讓她相當驚訝。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 14:54:13｜2021-06-04 16:09:13
有位女網友在臉書《信義區兩三事》社團PO出了許多淹水的影片表示，「市政府附近大淹水！會卡住不要來」，從畫面中可以看到，強烈的大雨導致路面開始積水，許多機車騎士的機車更是因此而熄火，逼不得已得用牽行方式離開，拍下這一幕的網友更是直言「忠孝東路往市政府的方向，全部都在大淹水，不要再騎過來了，很多都刁車（熄火）了，淹水都快到小腿肚了」。
這位網友也直言，因為淹水許多人都停在路邊，前面的車潮似乎都塞住無法動彈，許多機車騎士也不敢再往前騎，積水也淹至汽車的車底盤，情況相當慘烈。而水利署今天也針對台北市信義區、文山區，以及新北市新店區發布一級淹水警戒，氣象局也提醒，今日臺北市、新北市、基隆市地區、南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區也慎防淹水。（編輯：王柏文）