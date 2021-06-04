「開車遇到淹水」該怎辦？日專家揭4情況：不可貿然通過

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根據JAF（Japan Automobile Federation，日本自動車連盟），在官網上指出一般駕駛人在下雨時，最常遭遇的情形便是道路積水，而最嚴重的情形便是道路完全被水淹沒，道路積水深度對車輛造成的影響絕對不容小覷，他們根據日本千葉縣海嘯撤離計劃制定指南，將淹水程度分成4種情況，分別為「0 至 10 公分：行駛沒有問題」、「10 至 30 公分：煞車制動性能下降，需要將車輛移到安全的地方」、「30 至 50 公分：將引擎熄火，駕駛必須離開車輛」、「50 公分以上：車輛開始漂浮，車門與車窗可能無法開啟或關閉，駕駛很可能被困在車內，變成與車輛一起漂流的極度危險狀況」。
而JAF也拍攝影片進行了「車輛涉水測試」實驗，「使用一般轎車與SUV分別進行水深30cm、60cm與車速 10km/h、30km/h 測試」，從影片中可以看到，一般轎車積水30cm的情況下，可以以10km/h慢慢通過，但是在30km/h行駛的情況下卻捲起了大量的積水進入引擎室。最後在水深60cm的情況下時，轎車雖然行駛了一小段時間，但引擎還是很快就熄火了。JAF更提醒，只要是「地下道、涵洞」等類型的道路有積水時，就絕對不要進入，此外，由於實際積水深度與觀察預估一定有落差，也千萬不可貿然通過。（編輯：王柏文）