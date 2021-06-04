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今發放「3萬紓困金」！他一早見帳戶也入帳　真相超殘酷

▲今（4）日首波紓困補助金陸續發放，就有網友好奇詢問是否有人領到，而引來鄉民們熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲今（4）日首波紓困補助金陸續發放，就有網友好奇詢問是否有人領到，而引來鄉民們熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 17:00:40｜2021-06-04 19:15:52

國內疫情持續升溫，全國第三級疫情警戒延至6/14，嚴重衝擊民生經濟，對此，行政院長蘇貞昌除推動「紓困4.0」方案，今（4）日首波紓困補助金也陸續發放。對此，就有網友好奇詢問「在座的各位你們有紓困金嗎？」而引來許多人分享狀況，其中就有鄉民表示，雖然清晨帳戶也入帳了，但真相卻讓他十分難受。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示還沒等到早上6點許多人都發現帳戶入帳了3萬元紓困金，但很可惜他並不符合資格，羨慕詢問「在座的各位你們有紓困金嗎？」

▲網友詢問大家是否收到紓困補助金。（圖／翻攝PTT）
▲網友詢問大家是否收到紓困補助金。（圖／翻攝PTT）
問題曝光，隨即引來網友興奮留言，「欸真的收到了」、「居然直接撥了，連申請都不用，扯爆了」、「哈哈我也領到了」、「剛手機一滑也確認了，領到三萬了，這次政府發的好快」、「效率真好」、「剛剛去領出來，拿出來花」。

但也有人崩潰直呼「為什麼我沒有」、「沒道理我沒有==」、「沒領到，設一堆條件，去看看國外政府都怎麼做」、「沒有欸！氣氣氣氣」；甚至有鄉民悲劇表示，今日雖然帳戶也有入帳，但正逢公司發薪日，所以入帳的僅是薪資而已，「我只有領到薪水」、「我只有薪水入帳」。（編輯：陳雅雲）

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會3日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。（圖／NOWNews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
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4.72%95.28%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
71.41%28.59%
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2021-06-01-2021-06-04
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