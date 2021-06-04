新北今日增164例確診病例　侯友宜示警：有2區的疫情升溫

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新北市長侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4754人居家隔離，確診人數為4442例，其中前三多的區域為板橋992例、中和697例、三重537例，今日公布的確診個案有164例（另校正回歸63例），以板橋的32例最高，其次為三重26例、新莊22例；此外，新北也由醫師、護理師組成「到宅快篩隊」，到府進行快篩與PCR的檢測。
侯友宜指出，主要針對與家內的確診者接觸老、幼障礙者，因無法自行前往快篩站去快篩，由醫師、護理師到宅快篩，一旦快篩陽性即做PCR的檢測；社會局長張錦麗補充，到宅快篩隊並非所有人適用，最快從6月5日起提供服務，案件來源為警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，社工每天電話關懷中撈取已確診者家中，還有兒少老人和身障等弱勢者，由快篩隊到宅提供服務。
侯友宜說，新北市進入三級警戒已經3禮拜，未來還有很艱辛的路要走，可能面對新一波的高峰疫情，市府團隊將全力以赴守住疫情，今日新莊、汐止的疫情有些升溫，希望藉由保持低度的活動，鎖住傳播鏈，因此公布15區208里的高、中、低風險里，並保持低度再低度的活動外，呼籲重熱里的里民們廣篩，希望趕快找出陽性的確診者，只要有疑慮或狀況就趕緊去社區篩檢站篩檢。
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