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新北今日增164例確診病例　侯友宜示警：有2區的疫情升溫

▲侯友宜說，今日新莊、汐止的疫情有些升溫，希望藉由保持低度的活動，鎖住傳播鏈。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲侯友宜說，今日新莊、汐止的疫情有些升溫，希望藉由保持低度的活動，鎖住傳播鏈。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-04 16:58:57｜2021-06-05 00:21:14

新北的確診人數又破百！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日宣布，國內新增339例的本土確診個案、2例境外移入個案，另校正回歸的本土個案有133例，總計474例，又以新北市的227例（包含校正回歸63例）最多。

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▲今日公布的確診個案有164例（另校正回歸63例），以板橋的32例最高，其次為三重26例、新莊22例。（圖／新北市政府提供）
▲今日公布的確診個案有164例（另校正回歸63例），以板橋的32例最高，其次為三重26例、新莊22例。（圖／新北市政府提供）
 

新北市長侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4754人居家隔離，確診人數為4442例，其中前三多的區域為板橋992例、中和697例、三重537例，今日公布的確診個案有164例（另校正回歸63例），以板橋的32例最高，其次為三重26例、新莊22例；此外，新北也由醫師、護理師組成「到宅快篩隊」，到府進行快篩與PCR的檢測。

▲新北市目前有4754人居家隔離，確診人數為4442例，其中前三多的區域為板橋992例、中和697例、三重537例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4754人居家隔離，確診人數為4442例，其中前三多的區域為板橋992例、中和697例、三重537例。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，主要針對與家內的確診者接觸老、幼障礙者，因無法自行前往快篩站去快篩，由醫師、護理師到宅快篩，一旦快篩陽性即做PCR的檢測；社會局長張錦麗補充，到宅快篩隊並非所有人適用，最快從6月5日起提供服務，案件來源為警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，社工每天電話關懷中撈取已確診者家中，還有兒少老人和身障等弱勢者，由快篩隊到宅提供服務。

▲新北也由醫師、護理師組成「到宅快篩隊」，到府進行快篩與PCR的檢測。（圖／新北市政府提供）
▲新北也由醫師、護理師組成「到宅快篩隊」，到府進行快篩與PCR的檢測。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，新北市進入三級警戒已經3禮拜，未來還有很艱辛的路要走，可能面對新一波的高峰疫情，市府團隊將全力以赴守住疫情，今日新莊、汐止的疫情有些升溫，希望藉由保持低度的活動，鎖住傳播鏈，因此公布15區208里的高、中、低風險里，並保持低度再低度的活動外，呼籲重熱里的里民們廣篩，希望趕快找出陽性的確診者，只要有疑慮或狀況就趕緊去社區篩檢站篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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