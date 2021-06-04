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冰品試吃員徵人！他超心動喊報名　過來人揭「殘酷真相」

▲有網友認為擔任冰品試吃員很好康，釣出許多內行人說明真相。（示意圖／翻攝自PIxabay）
▲有網友認為擔任冰品試吃員很好康，釣出許多內行人說明真相。（示意圖／翻攝自PIxabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 17:31:18

炎熱的夏天許多民眾會選擇大吃冰品來清涼一下，消暑退火。且台灣的冰品種類眾多，無論是量販店內賣的冰棒或是路邊店面的剉冰、甜湯，口味應有盡有，任消費者選擇。就有網友透露，在人力銀行網站上發現有公司在應徵「冰品試吃員」，讓他大呼「真的有這麼好康？」引發討論。

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該網友在PTT發文，分享了某公司在人力銀行應徵冰品試吃員的徵人啟事，上面寫著有「吃不完的冰棒」，目標想找來「活潑外向，人生中吃大於一切的吃冰好手」，更強調試吃員可以發揮創意，提出的建議也會被認真聆聽。讓原PO不禁直呼「覺得也太好笑了吧？真的有這麼好康？」更在留言中笑稱「該報名了」。

▲女網友好奇大家到賣場內都買什麼冰品？（示意圖／翻攝Pixabay）
▲冰品試吃員在徵人，讓網友好心動。（示意圖／翻攝Pixabay）
不過卻有內行網友指出，「食品測試員應該會很專業欸，不會很好笑吧」、「吃1、2支很爽啊，你確定叫你吃1、2百支你撐得住嗎」、「吃一吃還要寫評語差異，新口味盲測品評喔」、「跟遊戲測試員有類似的誤解」、「業界一直有這種，大公司是自己找人，小公司有些是外包，還需寫專業的報告，以為是吃爽的？」

但也有網友認為，「這看起來也太爽了吧，應該就是瘋狂吃冰吧，不吃白不吃」、「終極爽缺，快去」。（編輯：倪浩軒）

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