影／日捐贈124萬劑疫苗抵台 警車護送冷儲等待封緘
日本捐助台灣的124萬劑AZ疫苗，今（4）日下午由日本航空JL809班機運送，下午提前在1時58分抵達桃園國際機場。飛機一落地，地勤人員卸下裝有疫苗的17格溫控貨櫃，運往華儲貨運站，裝載4輛貨車後送抵指定之冷儲物流中心等候檢驗封緘。
記者李春台/桃園報導
2021-06-04 18:11:17
日本政府向台灣提供124萬劑AZ疫苗，由日航JL 809班次載運，今日上午11時45分由東京成田機場起飛，提前在下午1時58分抵達桃園機場，分裝在17個盤櫃中AZ疫苗被卸下後，隨即運送到4輛冷凍貨車往冷藏物流中心等待檢驗封緘。
這批124萬劑AZ疫苗，專機卸貨後完成通關程序，在航警局警車護送下，沿國道2號大園交流道送往大園區指定之冷儲物流中心，下午3時30分順利送達，總計共出動1輛7.5公噸與4輛18.5噸物流車負責運送，等待封緘檢驗後供國人施打。
中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，感謝日本政府，衛福部已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗盡快通過封緘檢驗，疫苗初步規劃分配給第一、二與三類對象施打，另外，包括長照型機構、75歲以上長者等也會納入盡快施打，再往下開放包括慢性病患及國防相關單位，會請國防部與經濟部提出相關計畫。
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