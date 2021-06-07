房市／盤點南二都潛力區　業者推這幾處

無論自住或置產，都希望買到保值度高，最好還具備增值性的房子，以目前疫情相對平穩的南二都來看，仍有自住客持續看屋的需求，業者建議，人口正在增加或是已經顯著增加的區域，表示購屋需求也會變大，只要該區塊供給量穩定，需求又持續增加，也就代表房價有漲幅潛力；以高雄來說，楠梓與橋頭未來性受到看好，台南的永康、新市、善化，以及發展中的安南商60重劃區，都可算是符合潛力區條件。
財經中心/綜合報導
2021-06-07 18:00:00
去年初全球新冠肺炎疫情爆發，台灣房市買盤一度呈現觀望，但下半年後買氣逐漸回籠，台南、高雄全年的移轉棟數與2019年相較大致維持平盤，可見買方有信心而持續買進。若要在南二都之中選擇有發展潛力的區塊購屋，信義房屋安南海佃店專員郭鎮彰說明，所謂潛力區，最簡單定義就是未來的房價會漲，其支撐力道就在於供給穩定而需求增加，也就是該區域人口正在變多，或甚至已經明顯增加，就代表購屋需求隨之增加。
郭鎮彰進一步說明，工作機會、交通便捷、本身既有的機能與居住環境佳，是人口增加的三大關鍵。以台南來說，南科擴廠帶來龐大就業機會，因此園區旁的善化、新市，不僅目前購屋需求龐大，尚未開發的農地也變得頗為搶手，主要都是看準日後可能變更為商業區或住宅區，以至於現在單坪10萬內都很難買到。
郭鎮彰也表示，永康的大橋重劃區、鹽行重劃區公共建設均多，前者包括總圖、公園，也鄰近砲校遷移後將設置的創意設計園區，深受小家庭喜愛，而後者將新設國中，周邊新拓寬的永安路除連接安南史博館特區與鹽行重劃區，還能再連接南科園區；除此，安南商60重劃區雖仍在規劃動工中，但其地理位置5分鐘可進北區，未來北外環道開通，15分鐘能抵南科，也是未來性備受注目的區段。
高雄部分，信義房屋楠梓店主任簡怡仁表示，整個大高雄地區以楠梓、橋頭擁有最多重劃後的土地，加上有橋頭科學園區的議題，建商勇於獵地推案，由於供給量能穩定，且房價相對市區親民，持續吸引人口移入，房市發展潛力也相對強勁。