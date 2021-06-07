COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／居家悶　想買露台戶　合理價這樣算

▲疫情期間，露台戶成為許多人夢寐以求的格局。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情期間，露台戶成為許多人夢寐以求的格局。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-07 18:30:00

全台疫情三級警戒，許多人宅在家多時，紛紛大嘆若家中有露台，不用出門擔心染疫，就能享受「偽戶外」的氛圍。房市專家提醒，若有意購買附有大露台的房子，要注意許多露台是以「約定專用」方式給住戶使用，雖未算在權狀坪數內，但單價會較其他戶別略高；而合理價位的算法有兩種，第一，單價不要比其他戶別超過3分之1以上，第二，露台每坪行情約是室內坪數的一半。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，多數露台是以約定專用方式提供給單獨某戶使用，也就是該住戶並未擁有露台的所有權，僅是社區將露台的獨立使用權以約定專用方式給予該住戶，換言之，權狀坪數並不包含露台坪數。不過，因實際使用坪數仍較其他戶別來得大，單價及總價也會比較高；以合理價位來說，露台戶單價不應超過其他戶別3分之1以上，假設該社區一般戶型的單價行情是每坪60萬，露臺戶若是高出20萬、每坪達80萬以上，就屬於較高的價位。

信義房屋永康鹽行店店長李聿旌也表示，通常中古屋的露台會算進權狀坪數，但現在許多新屋則以約定專用方式提供給住戶使用。因此，他提供另一算法，露台每坪的價格大約是室內單價的一半，假設室內每坪30萬，露台可以算成每坪15萬，若露台共10坪，就在最後的總價加上150萬元。唯要注意的是，對銀行估價來說，權狀坪數不包含露台面積，可能導致銀行認定成交金額較一般行情高，進而影響到貸款成數，建議若是這類型物件，自備款應準備得更充足。

除了價格計算方式要特別注意，買方購買露台戶，最怕遇到被樓上丟垃圾，甚至意外墜落等情事。李聿旌表示，露台戶最大優勢在於空間運用，例如現在無法出門遊憩，家中有露台就方便小孩、寵物「放風」，還可以種簡單的花草，若是想避免樓上掉東西的風險，建議購屋時就先選戶數單純、租屋族較少的社區，若預算可以負擔，社區也有可售的樓層，則建議可以選擇頂樓或次頂樓的露台戶。

郎美囡也說，屋齡10年以上中古屋，其社區的居民結構已經相對穩定，看屋時可以觀察樓梯間、頂樓、公共設施，乃至於各戶的陽台及窗戶外觀維護得如何，就能大致觀察住戶素質，盡量露台被避免亂丟垃圾等風險；若是購買預售屋或新成屋，無法觀察鄰居的素質，相對來說比較碰運氣，但通常若選擇買大建商的建案，因價格相對較高，住戶也會相對講究，或許風險也會相對低一些。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
44.44%55.56%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.5%69.5%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.91%30.09%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.54%95.46%
2021-06-04-2021-06-07
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀