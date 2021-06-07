房市／居家悶　想買露台戶　合理價這樣算

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信義房屋永康鹽行店店長李聿旌也表示，通常中古屋的露台會算進權狀坪數，但現在許多新屋則以約定專用方式提供給住戶使用。因此，他提供另一算法，露台每坪的價格大約是室內單價的一半，假設室內每坪30萬，露台可以算成每坪15萬，若露台共10坪，就在最後的總價加上150萬元。唯要注意的是，對銀行估價來說，權狀坪數不包含露台面積，可能導致銀行認定成交金額較一般行情高，進而影響到貸款成數，建議若是這類型物件，自備款應準備得更充足。
除了價格計算方式要特別注意，買方購買露台戶，最怕遇到被樓上丟垃圾，甚至意外墜落等情事。李聿旌表示，露台戶最大優勢在於空間運用，例如現在無法出門遊憩，家中有露台就方便小孩、寵物「放風」，還可以種簡單的花草，若是想避免樓上掉東西的風險，建議購屋時就先選戶數單純、租屋族較少的社區，若預算可以負擔，社區也有可售的樓層，則建議可以選擇頂樓或次頂樓的露台戶。
郎美囡也說，屋齡10年以上中古屋，其社區的居民結構已經相對穩定，看屋時可以觀察樓梯間、頂樓、公共設施，乃至於各戶的陽台及窗戶外觀維護得如何，就能大致觀察住戶素質，盡量露台被避免亂丟垃圾等風險；若是購買預售屋或新成屋，無法觀察鄰居的素質，相對來說比較碰運氣，但通常若選擇買大建商的建案，因價格相對較高，住戶也會相對講究，或許風險也會相對低一些。