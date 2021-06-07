寵毛大使／太魯閣號事故靠牠們深入車廂　狗英雄尋生還者

2021年4月初發生太魯閣號的重大意外，事故帶走49條寶貴的人命，消息一出舉國傷痛，在意外發生那一刻，除了緊急派人前往事故現場搶救生命外，這次的搜救行動更派出默默無名的狗英雄「搜救犬」，牠們深入破損不堪的車廂內、在黃金時間內積極嗅尋生還者，《寵毛網》訪問到帶領搜救犬參與太魯閣號事故的領犬員，帶大家一探搜救犬私下的一面！

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▲消防局大埔分隊小隊長向大家介紹搜救犬住居，領犬員每天清掃一次環境相當乾淨。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲消防局大埔分隊小隊長向大家介紹搜救犬住居，領犬員每天清掃一次環境相當乾淨。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲犬舍後面擁有一大片草皮，每天讓搜救犬放風玩耍。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲犬舍後面擁有一大片草皮，每天讓搜救犬放風玩耍。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

疫情尚未如此嚴峻前的一個平常日午後，《寵毛網》同事從內湖公司出發，到達位於三峽區的新北市政府消防

局大埔分隊，小隊長凌國智帶領我們參觀搜救犬的犬舍，目前有6名領犬員任職、10隻搜救犬服役中，每個領犬員平均照顧1-2隻搜救犬，負責準備搜救犬的伙食、每天打掃犬舍、洗澡理毛等，領犬員一手包辦牠們的生活大小事。平時負責訓練的凌國智提到要成為搜救犬須具備：「愛吃、愛玩、有膽量不怕生，對環境的敏感度也不能太高這些特質」除了平時的訓練外，還須通過每年一次的國際搜救犬組織IRO考試。搜救犬的犬種多為狼犬、拉布拉多跟傑克羅素㹴犬，大埔分隊針對瓦礫搜救犬需要的特性，特別培育邊境與拉不拉多的混血的米克斯，是選用米克斯搜救犬比例很高的單位。

▲搜救犬專屬的健身房，跑步訓練心肺！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲搜救犬專屬的健身房，跑步訓練心肺！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲搜救犬「阿妹」大秀平衡感，還不忘維持招牌笑容。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲搜救犬「阿妹」大秀平衡感，還不忘維持招牌笑容。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

通過測驗的搜救犬，牠們在瓦礫堆

裡發揮

搜救的專長與靈敏的嗅覺，能在倒塌的建築物中去尋找生還者，高雄氣爆、復興空難、地震等這些災害都有搜救犬出動的紀錄。運用每隻搜救犬的體型與特性的不同，領犬員評估救災環境去選擇適合搜救的犬隻，大埔分隊有隻小型的傑克羅素㹴犬「浩克」，牠本身的敏捷能力不錯、加上體型小，所以在近期太魯閣號事故中，現場就必須仰賴牠在狹小的隧道中搜索。

▲傑克羅素㹴犬「浩克」、咖啡色拉不拉多「阿妹」參與太魯閣號事故的搜救。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲傑克羅素㹴犬「浩克」、咖啡色拉不拉多「阿妹」參與太魯閣號事故的搜救。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲小隊長照顧的「貝塔」是太魯閣號事故搜救的一員。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲小隊長照顧的「貝塔」是太魯閣號事故搜救的一員。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

太魯閣號發生意外當下，搜救行動以

傑克羅素㹴犬「浩克」

、咖啡色拉不拉多

「

阿妹

」

、

比利時狼犬「

貝塔

」

為主、3隻搜救犬同屬新力軍成員，由領犬員羅浩芳負責對

「浩克」與「阿妹」、小隊長負責對「貝塔」下達指令，當天大部分的生還者已經被帶出來，搜救犬主要找尋沒辦法目視到的受困民眾，因車輛撞擊後有嚴重的油氣味、傷者的血腥味也很重，氣味複雜加上車體破碎比較多鋒利的鐵片，所以現場環境黑暗、嗅覺判斷也易受干擾，對於搜救犬而言是比較危險的狀態。阿妹在第一梯針對第六節車廂的周遭做搜索， 浩克在撤退前仔細地毯式的檢視，其實這是牠們的第一場大型救援，但牠們在救災中表現得卻相當好，就像牠們平時訓練時、領犬員要求做到的事也都確實做到。

▲搜救犬的領犬員羅浩芳表示：「太魯閣號車體破碎，瀰漫嚴重的油氣味、血腥味，氣味算是非常複雜，牠們行進的路線是比較危險的狀態。 」。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲搜救犬的領犬員羅浩芳表示：「太魯閣號車體破碎，瀰漫嚴重的油氣味、血腥味，氣味算是非常複雜，牠們行進的路線是比較危險的狀態。 」。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

我們也向領犬員了解搜救犬的退休機制，羅浩芳表示新北市消防局規定搜救犬每年進行健康檢查，8歲需退役，領犬員從搜救犬6歲時開始評估牠們的身體狀況，一旦發現身體不適任就會讓牠提前退休。退休的搜救犬優先給領犬員、局內同仁領養，消防局官網也會不定時公告認養的資訊、開放給民眾媒合狗狗。

▲浩克見到很多人到來，開心地在地上翻滾。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲浩克見到很多人到來，開心地在地上翻滾。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲小隊長凌國智表示：「牠們其實就像自己的夥伴、好家人！」。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲小隊長凌國智表示：「牠們其實就像自己的夥伴、好家人！」。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

小隊長凌國智當領犬員有10年多的時間，剛開始對訓練完全沒頭緒，從搜救犬身上一點一滴學習，建立深厚的情感與默契，他表示：「與其說是工作，不如覺得牠們其實就像自己的夥伴、好家人！」《寵毛網》也親眼見證搜救犬就像家裡的毛小孩一樣可愛，牠們個性熱情、主動貼人求關注，放風的浩克在地板上翻肚滾來滾去、全身散發出放鬆開心的信號，私底下的搜救犬與英勇工作的態度截然不同，對此羅浩芳透露：「牠們其實很像小朋友，不知道什麼是工作，牠們對搜救這件事真的是樂在其中，因為狗狗的痛感沒有人類發達，牠們不知道受傷、也不知道累，所以有時候牠們會滿危險的，而且沒有搜救犬就沒有領犬員，所以很謝謝牠們！」。（編輯：楊釆蓉）

▲搜救犬其實很像小朋友、個性天真，牠們並不知道什麼是工作。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）