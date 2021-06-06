嘉義「統一車」成當地小確幸　民眾大讚行動超商超方便

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從照片中可見卡車上載滿了一包包的餅乾、飲料、泡麵，卡車上更有一個大冰箱，讓在炎熱夏日下的台灣人可以買到冰涼的牛奶或果汁。(圖/爆料公社)

更有人點出這個畫面讓他們想到以前的麵包車。

台灣當地確診案例於週五已超過10,000例，許多人可以在此刻降低染疫風險，向此類的小貨車購買食品。