嘉義「統一車」成當地小確幸 民眾大讚行動超商超方便
根據The China Post報導，隨著台灣疫情不斷惡化，政府近期開始呼籲民眾減少外出，讓許多人不免對於出門買食物保有點戒心。
The China Post/綜合報導
2021-06-06 22:53:00
然而，近期一位小攤商馬上隨即做出應變對策，開始運用小貨車載滿泡麵、餅乾、飲料等食物到較偏僻的住宅區供當地居民購買。
根據媒體報導，一位網友在臉書分享解釋道因為自己住在嘉義山區，在疫情情況下要出門買菜更困難。
他表示被關在家的小確幸來自每週二都會有一台「統一車車」會經過他們家門口讓他可以輕鬆購買日常所需品。
從照片中可見卡車上載滿了一包包的餅乾、飲料、泡麵，卡車上更有一個大冰箱，讓在炎熱夏日下的台灣人可以買到冰涼的牛奶或果汁。
這台被媒體籲為「行動超商」的車馬上引來網友熱議，許多人表示敬佩也有人大讚疫情下非常需要這樣，可以避免大家為了買生活必需品一起擠進小小店家。
更有人點出這個畫面讓他們想到以前的麵包車。
台灣當地確診案例於週五已超過10,000例，許多人可以在此刻降低染疫風險，向此類的小貨車購買食品。
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