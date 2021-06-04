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男心動想買「移動式冷氣」爽吹！過來人全苦勸：早說過了

▲炎炎夏日，不少人早已打開冷氣涼爽一番。對此，就有網友表示考慮購買一台移動式冷氣，卻引來過來人勸退。（示意圖／翻攝PhotoAC ）
▲炎炎夏日，不少人早已打開冷氣涼爽一番。對此，就有網友表示考慮購買一台移動式冷氣，卻引來過來人勸退。（示意圖／翻攝PhotoAC ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 23:17:46｜2021-06-04 23:29:45

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。對此，就有一名網友透露，自己最近考慮買一台移動式冷氣來使用，因此好奇詢問大家使用心得。沒想到，卻引來一票鄉民勸退，還有內行人抖出2大致命缺陷。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示炎熱夏日即將到來，但房內卻沒有冷氣，因此考慮購買一台移動式冷氣，不過這就讓他好奇發問「但電錶是方形110V、H組，沒220V的，所以只能買移動式110V冷氣，這種冷房能力好嗎？有人用過嗎？ 」

▲網友考慮購買移動式冷氣。（圖／翻攝PTT）
▲網友考慮購買移動式冷氣。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多人留言勸退，「很爛，這種是給沒辦法裝冷氣的地方用的」、「早說過了，移動式冷氣被罵很久了，可能家電行都不推XD」、「移動式爛到笑，真的不要買」、「別考慮，很差，散熱和加水都是問題」、「老子做空調15年的經驗，那很廢」、「真的萬不得已的最後選擇」。

甚至還有內行人指出移動式冷氣「耗電、聲音吵」2問題，直言「我用過，很爛，而且超耗電」、「一台也不便宜又耗電」、「2、3坪小房間還可以用，但很吵」、「壓縮機啟動噪音很吵 ，熱風管距離距離越短越好」、「看你講的坪數，應該夠冷，但應該也超耗電」、「夠冷但很吵，排出熱氣也很強要做好排氣」。

但也有人提出不同看法，「1、先看冷房能力 >=2500k，3-4坪OK的；2、很吵但方便，不用就收起來」、「坪數不大還可以用」、「看房間大小吧，我覺得還可以降點溫」、「要看機型，冷房坪數」、「還可以，對著人吹也算冷」。

本報曾報導《2坪房間太熱！男問該買「移動式冷氣」嗎？　行家揭關鍵》，就有冷氣師傅解釋，移動式冷氣要吹得涼，主要還是得看房間大小，但有些人認為套房沒很大，為了省錢而買移動式冷氣，但移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：陳雅雲）

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