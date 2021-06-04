男心動想買「移動式冷氣」爽吹！過來人全苦勸：早說過了

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問題一曝光後，就引來許多人留言勸退，「很爛，這種是給沒辦法裝冷氣的地方用的」、「早說過了，移動式冷氣被罵很久了，可能家電行都不推XD」、「移動式爛到笑，真的不要買」、「別考慮，很差，散熱和加水都是問題」、「老子做空調15年的經驗，那很廢」、「真的萬不得已的最後選擇」。
甚至還有內行人指出移動式冷氣「耗電、聲音吵」2問題，直言「我用過，很爛，而且超耗電」、「一台也不便宜又耗電」、「2、3坪小房間還可以用，但很吵」、「壓縮機啟動噪音很吵 ，熱風管距離距離越短越好」、「看你講的坪數，應該夠冷，但應該也超耗電」、「夠冷但很吵，排出熱氣也很強要做好排氣」。
但也有人提出不同看法，「1、先看冷房能力 >=2500k，3-4坪OK的；2、很吵但方便，不用就收起來」、「坪數不大還可以用」、「看房間大小吧，我覺得還可以降點溫」、「要看機型，冷房坪數」、「還可以，對著人吹也算冷」。
本報曾報導《2坪房間太熱！男問該買「移動式冷氣」嗎？ 行家揭關鍵》，就有冷氣師傅解釋，移動式冷氣要吹得涼，主要還是得看房間大小，但有些人認為套房沒很大，為了省錢而買移動式冷氣，但移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：陳雅雲）