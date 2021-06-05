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豪雨送餐客人給「整袋1元」！外送員回家臉秒綠：太無恥

▲受到鋒面以及彩雲颱風外圍環流影響，昨日北台灣等多縣市大雨狂炸，造成淹水景況。（示意圖／民眾提供）
▲受到鋒面以及彩雲颱風外圍環流影響，昨日北台灣等多縣市大雨狂炸，造成淹水景況。（示意圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 09:08:09｜2021-06-05 09:08:45

昨天受到鋒面以及彩雲颱風外圍環流影響，北台灣狂炸豪大雨，不少地方瞬間成為水都，但許多辛苦的外送員仍舊穿著雨衣送餐，網路上也瘋傳不少外送員整台機車行走在積水中的照片。而就有一名外送員分享自己冒雨送餐的故事，其客人不僅都用銅板一元付款，重點是數目根本不達餐點金額，貼文引發熱議。

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原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「顧客真的非常體貼呢！下大雨我還是出勤送餐，結果一個客人價值245元的餐點全部都給我一塊錢，因為外面雨真的很大，且送餐的地方沒有騎樓，基於相信客人的狀況下，就沒有確認到底數目對不對」。

「結果回家之後打開算一算餐點245元，客人只給226元！請問這位客人，暴雨的時候外送員辛苦幫你們送餐，是連送餐的19塊運費都還要我幫你出嗎？趁暴雨這樣搞外送員？」誇張行徑也讓原PO氣喊「你的良心到底在哪裡？」

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▲一名外送員冒雨送餐，結果遇到客人給了整袋1元，回家細數後才發現少給19元，令他相當傻眼。（圖/外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛回應「真的傻眼到不行＝＝好奧的招」、「這故意玩你的啊，知道你不會當場算，真的會下地獄」、「外送員下雨天就夠辛苦了...還遇到這種人」、「不管錢多少就慢慢的數，數完再交餐，懶的數建議都直接回報退回原餐廳，一堆奧客都會賭外送員不數」、「一定要當下數錢，下大雨我也是給他數爆，免得自己理虧」、「奧客真的太不要臉了...建議還是數一下比較好」、「哇，這真的太無恥了，臉皮太厚了吧，何況暴雨外送員騎車就很危險了」。（編輯：張嘉哲）

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