日暖送AZ疫苗抵台！「塔台對話」曝光了　航管員一語淚謝

民航局航管員引導載著疫苗的日航JL809班機降落時,用英文表示「We Taiwanese thank you for your great help(我們台灣人感謝你們的大力幫忙)」,機長則回應「you are welcome(不客氣)」。

▲駐日大使謝長廷冒雨見證AZ疫苗起飛前往台灣。(圖/翻攝謝長廷臉書)