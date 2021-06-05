日暖送AZ疫苗抵台！「塔台對話」曝光了 航管員一語淚謝
台灣近期本土新冠肺炎疫情爆發，疫苗十分短缺，日本政府立刻宣布提供台灣AZ疫苗，昨（4）日由日航班機，載運124萬劑AZ疫苗抵達桃園國際機場，事件引發高度關注，日本善舉也讓台灣民眾相當感動。對此，昨民航場管員在塔台引導該班機降落時，對話中也感激向日本致謝。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 10:29:19｜2021-06-05 11:15:26
民航局證實，昨日民航局航管員引導載著疫苗的日航JL809班機降落時，用英文表示「We Taiwanese thank you for your great help（我們台灣人感謝你們的大力幫忙）」，機長則回應「you are welcome（不客氣）」。
據了解，這次同樣受到疫情影響嚴重的日本，由於國際上有接種AZ疫苗出現血栓的案例，所以AZ疫苗目前並不在日本官方安排的施打名單內，並將一部分的AZ疫苗提供給台灣，124萬劑AZ疫苗將於昨日抵達桃園國際機場，台大醫施景中也在臉書發起活動「謝謝日本」，隨即湧入許多台灣網友熱情響應，象徵台日友好舉動。
此外，昨圓山飯店也在飯店外牆，以燈光排出日文片假名「カンシャ」，也就是台語「感謝」的日文譯音。圓山飯店表示，「感謝國際友人，感謝日本的朋友在困難中千里送暖，雪中送炭，我們永遠會記得這一天。」（編輯：賴詠璿）
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