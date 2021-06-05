他無薪假領嘸紓困！友沒停工「爽領3萬」：我要換iPhone

本土疫情持續延燒，嚴重影響民生經濟，對此，行政院於3日也拍板通過「紓困4.0」特別預算，比照去年紓困並擴大適用對象，而第一波紓困資金於昨（4）日就緊急入帳，不少民眾都已收到通知；不過就有一名男網友發文抱怨，表示朋友沒放無薪假，卻還是領到3萬元，還炫耀「要去買新蘋果（iPhone）」，讓他心裡很不是滋味。





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一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示朋友收到紓困金3萬元，還跟他炫耀要把這3萬元拿去換新蘋果手機，讓他心裡真的很不是滋味，「感覺我是社會邊緣人，朋友做工地完全沒影響上班」。





而從原PO發出的對話截圖可以看到，友人傳了自己收到行政院發的紓困3萬元，大讚「嘿嘿，真爽欸，政府真好，送錢給我花，去年送一次，今年又送一次3萬」，但這也讓原PO很疑惑「為什麼你們保公會的有，我們保勞保就沒有」，對此，友人也回應「不知道，我也覺得全民普發比較好」。





但原PO卻認為，友人工地的工作沒受影響，還可以拿三萬，「真的很...，像我們餐廳放無薪假，都沒得領」，結果朋友還是難掩高興心情，「哈哈哈，等等下班來去看手機，補助我換新蘋果，真開心」，讓原PO好羨慕。





▲男網友PO出與朋友的對話截圖。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

但也有網友表示，「還是消費券大家有得領最好，又不用搞的那麼複雜」、「真正困苦的一萬塊都領不到，領到三萬的一堆是拿來買奢侈品的」、「真的有需要的沒領到」、「這種炫耀真的是過頭了，任誰看了都會不舒服」、「繳稅的拿不到補助，沒繳稅的拚命拿」、「繳稅的領不到，沒繳的領到爆」。（編輯：郭佩蓉）



