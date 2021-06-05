看視訊門診被「白嫖」！兒科醫遭父母封鎖：你還沒付錢啊

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，為避免、減少人與人的接觸，不少醫院紛紛推行視訊門診，不過小兒科醫師陳木榮日前透過視訊替一名孩童診斷，豈料對方竟然還沒付錢，就將他封鎖，讓他超傻眼「你們還沒有付錢啊」，事件一曝光，也掀起眾怒，就連婦產科醫師蘇怡寧也忍不住回應「我們的信念就是，你只能白嫖我一次」。





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小兒科醫師陳木榮昨（4）日在臉書粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》發文，表示他昏天暗地的看完視訊門診之後，小孩子不是生大病，也不需要吃藥，讓他很慶幸。





豈料才看完視訊門診，孩童父母竟然就直接封鎖診所的Line帳號，讓他既崩潰又沮喪，在文末直呼「爸爸媽媽，你們還沒有付錢啊啊啊」。





▲小兒科醫師陳木榮昨（4）日在臉書粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》發文。（圖／翻攝自《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》）

貼文一出，掀起眾怒，「在美國要先付錢才能視訊看診喔！不能相信人性啊」、「沒品到極點」、「故意的！惡劣！以後誰敢／願意用這種方式遠端看診？真的得先收費才看診」、「真的是什麼人都有耶！不可思議」；就連婦產科醫師蘇怡寧也在下方留言，「我們的信念就是，你只能白嫖我一次」，對此，陳木榮也無奈回應「我看我們下次有機會約吃飯的時候，應該有很多事可以聊了…」。（編輯：郭佩蓉）



