忙一天沒吃飯！物流司機遭客嫌「汗多又髒」：貨放下快走

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日；政府不斷呼籲民眾沒事待在家，不過卻也使網購數暴增，讓物流業者簡直忙翻；對此，就有一名女網友發文，表示日前她看到有位穿著物流制服的伯伯在公園哭，她上前關心才知道伯伯工作一天都沒吃，還被客人嫌髒，也因為工作需接觸太多人，不敢回家看剛出生的孫女，一想到這些事，就讓他難受的想不開。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「看到物流伯伯在路邊哭」為題發文，表示日前她下班回家時，遠遠看到一個穿著制服的物流人員，獨自坐在公園花圃的石階上，雙手扶著頭，微微顫抖著，當她聽見啜泣聲後，心情由怕轉成擔心，馬上到超商買了水、飯糰跟巧克力，接著用酒精消毒後，「我慢慢的走到他旁邊保持距離，隔了大約十幾秒他抬頭看了我，我趕快說：伯伯你還好嗎」？





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「看到物流伯伯在路邊哭」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

伯伯還提到，再加上孫女出生快一個月了，但因為自己工作要接觸太多人，他怕危險都還沒去看過孫女，「回想起發生的事情，讓他很難受，甚至想不開」，所以才會獨自一人坐著哭。聽完所有事情後，也讓原PO差點掉淚，不斷安慰伯伯，可能是疫情期間，大家比較神經質，但也都是為了保護彼此，要他別想太多，「他點點頭，但眼角又滑落一滴眼淚，看得出來他還是難過的」。





後來原PO再陪伯伯聊了一下，要離開之前還拿了一片新的口罩和一包衛生紙給他，「希望他能加油，把跟孫女見面當作是一個目標，就會有更多力量向前邁進，疫情過後大家都會沒事的」，最後，原PO也不忘呼籲，希望大家能適實伸出援手，「一句問候就能幫助他們，希望大家在防疫的同時，別忘了還有太多人為了我們而努力」。





貼文一出，引起熱議，「原po好暖」、「原PO好棒好溫暖！希望疫情之下，大家都可以更有同理心，也謝謝努力工作的人們，社會才能持續運作，只期盼黑暗快結束，曙光到來！」、「你很棒！社會正能量」、「原po好人，好人一生平安，也祝福伯伯」、「這世界還是有溫情的… 看的都鼻酸了」。（編輯：郭佩蓉）



