外送遇一堆人求送上樓！男曝「理由都一樣」　同行秒懂

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貼文一曝光，就引來不少同行留言，「千萬別住五樓。常常會腿骨折，痛風。小孩會長不大，永遠都是嬰兒。」、「老實說…會下樓的客人就會下樓了」、「我還遇過久病不好的...半年來一直都在生病」、「騙人的總是特別多，要顧小孩的也很多，但是他們都點3-4人份的餐，其他人總可以拿餐吧？」
但也有人緩頰，「我還真的遇到了一個腳受傷的從5樓爬下來取餐，當下反而我覺得很不好意思」、「先選擇相信吧！因為真的遇到骨折的，真的很可憐，至於沒骨折騙人的那自然早晚骨折！」、「我遇過撐拐杖的自己下樓的」。
還有真正不方便的人直言，「抱歉啊，我就真的腿骨折，而且還是跑外送的時候被撞斷的」、「問的好！我就是那個膝蓋受傷的人，我叫外送送上樓被管理員擋下，因疫情關係不得外送入內，我就自己撐著拐杖坐電梯下去拿，鄰居看到怕我跌倒，一路扶著我下樓取餐」、「我曾經下樓取餐爬到一半，因為車禍的傷沒好，直接抽筋掰咖到一樓取餐」。（編輯：陳雅雲）
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