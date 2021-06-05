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外送遇一堆人求送上樓！男曝「理由都一樣」　同行秒懂

▲有外送員透露，近期常常遇到客人要求送上樓，且理由都一樣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有外送員透露，近期常常遇到客人要求送上樓，且理由都一樣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 17:30:18

國內疫情嚴峻，不少民眾為了減少外出染疫風險，都會選擇透過美食外送平台點餐，導致近期對於外送的需求增加。不過，就有一名外送員指出，最近常常遇到一些客人要求送上樓，且原因都相同，讓他忍不住發文抱怨。

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原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示最近常常遇到一堆客人要求送上樓，「每一個都說自己骨折、腿斷了」，這就讓他不滿抱怨「真神奇！新聞也沒報有什麼地區有集體骨折的啊！有的還跨區，我是在平行時空嗎？」

▲原PO遇到許多客人要求送上樓。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
▲原PO遇到許多客人要求送上樓。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
貼文一曝光，就引來不少同行留言，「千萬別住五樓。常常會腿骨折，痛風。小孩會長不大，永遠都是嬰兒。」、「老實說…會下樓的客人就會下樓了」、「我還遇過久病不好的...半年來一直都在生病」、「騙人的總是特別多，要顧小孩的也很多，但是他們都點3-4人份的餐，其他人總可以拿餐吧？」

但也有人緩頰，「我還真的遇到了一個腳受傷的從5樓爬下來取餐，當下反而我覺得很不好意思」、「先選擇相信吧！因為真的遇到骨折的，真的很可憐，至於沒骨折騙人的那自然早晚骨折！」、「我遇過撐拐杖的自己下樓的」。

還有真正不方便的人直言，「抱歉啊，我就真的腿骨折，而且還是跑外送的時候被撞斷的」、「問的好！我就是那個膝蓋受傷的人，我叫外送送上樓被管理員擋下，因疫情關係不得外送入內，我就自己撐著拐杖坐電梯下去拿，鄰居看到怕我跌倒，一路扶著我下樓取餐」、「我曾經下樓取餐爬到一半，因為車禍的傷沒好，直接抽筋掰咖到一樓取餐」。（編輯：陳雅雲）

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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