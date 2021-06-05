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微波饅頭離開沒多久！媽拿出成品眼神死　眾愣：怎做到的

▲不少民眾都會購買冷凍饅頭帶回家加熱享用，不過就有一名媽媽利用微波爐加熱饅頭，成品卻讓他瞬間眼神死。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲不少民眾都會購買冷凍饅頭帶回家加熱享用，不過就有一名媽媽利用微波爐加熱饅頭，成品卻讓他瞬間眼神死。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 19:06:58｜2021-06-05 21:18:33

饅頭口味變化多元，不少人喜歡買饅頭當早餐吃，也有許多人會購買冷凍饅頭、肉包帶回家自己加熱享用。不過，就有一名媽媽表示，自己本想利用微波爐加熱饅頭，加熱時為了照護小孩只離開了一下，結果卻讓她發文崩潰求助。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，無奈表示「傻眼⋯操灰搭，我只不過是去顧個小孩，它就變這樣」，隨後她也貼出照片，只見碗中的不明物體早已呈現焦黑狀況，就連本來白色的碗也沾上不少黑色汁液。

隨後她也著急求助，透露目前家中煙霧彌漫一直散不去，「我已經開兩台電風扇了⋯還有什麼能快速消散煙霧的方法嗎？好怕隔壁鄰居以為失火」。原PO也在留言區解釋，這不明黑色物體正是她拿去微波的饅頭。

▲原PO曝光微波後的饅頭成品。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲原PO曝光微波後的饅頭成品。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
貼文曝光後，就引來許多網友嚇壞留言，「我家樓上前陣子微波包子，搞的上下鄰居都以為失火 紛紛走出來」、「差點就打開異次元的通道了吧？」、「饅頭是不是被入邪靈了？」、「時間與火力都搞錯，才能這麼嚴重....」、「你可能要裝火災警報器，感覺有點危險」、「哇...你怎麼做到的」、「快丟掉、別被老公看到」。

另外還有行家分享加熱饅頭的方法，「以後冷凍拿出來微波，記得調解凍10分鐘就好」、「我記得....饅頭拿出來過點水，放入微波盒只要一分鐘就好了」、「可以用電鍋蒸熟，避免憾事再度發生」。（編輯：陳雅雲）

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