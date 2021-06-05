國民黨遊覽車環島抗議　林右昌：幫不上忙也別添亂

疫情嚴峻之際，國民黨6月6日卻動員約20輛的遊覽車環島，表達「挺醫護、要疫苗」的訴求；對此，基隆市長林右昌今（5）日呼籲國民黨主席江啟臣，認為此舉不符合社會的期待，將徒增防疫破口，勸國民黨懸崖勒馬、迷途知返！
記者陳志仁／基隆報導
2021-06-05 21:18:31
林右昌表示，在同島一命、團結抗疫之際，國民黨發起這樣的活動，每輛車20人，20輛車，超過400人在全台各地趴趴走，這不是群聚，什麼才是群聚？民眾為防疫，都努力克制不敢出門，捷運站跟大型商業區都沒人，旅行業與進香也都取消出團，連國民黨縣市長也呼籲民眾，盡量少出門待在家裡。
林右昌認為，疫情嚴峻之際，對防疫團隊最好的幫助，就是待在家裡不要到處亂跑，若幫不上忙也別添亂，更不要為數月來辛勞協助防疫工作的警察同仁，增加額外且不必要的執勤壓力；另經市府與崁仔頂漁市的自治會取得共識後，推出口罩加面罩、再加上拋棄式矽膠手套的高規格「雙罩一套」」防疫措施。
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