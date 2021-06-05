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最神的泡麵料理包？老饕指「2款」經典又香：吃10幾年了

▲台灣泡麵款式五花八門，就有網友好奇發問「有調理包的泡麵哪最好吃？」而引來老饕們分享心目中的極品。（示意圖／翻攝Pixabay ）
▲台灣泡麵款式五花八門，就有網友好奇發問「有調理包的泡麵哪最好吃？」而引來老饕們分享心目中的極品。（示意圖／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 21:31:12

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，最近還有些品牌附上有肉塊的調理包，使得口感十分多變。對此，就有網友好奇發問「有調理包的泡麵哪最好吃？」而引來許多老饕曝光心目中的答案。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示前陣子大家瘋搶泡麵，最近終於發現泡麵慢慢回到架上，「之前我只能搶到沒調理包的泡麵，現在大家恢復點理智了，總算有機會改善伙食」。對此，他也好奇詢問「想要來點『有肉塊』的，請問若以有調理包為前提，鄉民最愛吃／最不愛的是哪款呢？」隨後他也指出自己最愛皇朝牛筋麵。

▲網友詢問「有調理包的泡麵哪最好吃？」（圖／翻攝PTT）
▲網友詢問「有調理包的泡麵哪最好吃？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中最多老饕點名「一度贊爌肉麵」、「味味一品皇朝牛筋麵」兩款泡麵，直言「一度贊爌肉很好吃」、「一度贊，爌肉」、「以前最愛一度贊的爌肉」、「個人最愛一度贊」、「推一度贊爌肉」、「皇朝牛筋麵吃了應該有十幾年」、「皇朝牛筋麵很強」。

除了上述答案，不少鄉民也分享其他品牌，「台酒系列，沒有之一」、「滿漢麻辣鍋牛肉麵這個超好吃，又有夠香」、「金車的泡麵真的好吃」、「花月嵐泡麵的湯頭真的是爆香」、「小廚師半筋半肉」。（編輯：陳雅雲）

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泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
78.43%21.57%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
5.71%94.29%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
68.97%31.03%
2021-06-02-2021-06-05
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