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端午節台鐵票賣光！他愣「誰說不能搭？」　眾揪關鍵吵翻

▲有網友在5日發現，台鐵北高對號列車座位的票全部賣光，深怕這批移動人潮變成防疫破口。（示意圖／台鐵提供）
▲有網友在5日發現，台鐵北高對號列車座位的票全部賣光，深怕這批移動人潮變成防疫破口。（示意圖／台鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 09:27:45

台灣本土疫情從五月中爆發以來，至今仍然還未看見趨緩的現象，中央及縣市政府也一再呼籲民眾減少出門的頻率，而對於下週即將來臨的端午節假期，陳時中也強調「沒事別返鄉」。不過，就有網友5日在臉書表示，發現下週末北高台鐵對號列車座位，幾乎全部賣光，深怕這批移動的人潮，變成防疫破口。為此，就有人討論「請問一直緊張的人有什麼問題？誰說不能返鄉？」貼文引發熱議。

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一名網友在「爆廢公社」貼文指出「很多人看到北高台鐵座位賣光就開始噴，台鐵就已經說是乘載率超過2成就會鎖票不賣，一堆人不搞清楚在那邊製造恐慌，事實上，每天搭乘大眾運輸工具的人也還是很多....按照火車兩成搭乘率，一台就差不多40到50人，三級警戒就是維持固定量能，你只能柔性勸導不要返鄉，但如果是真的有需求要移動的人，為什麼不能搭？過度獵巫的人真的無聊」。

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▲有網友在5日發現，台鐵北高對號列車座位的票全部賣光，深怕這批移動人潮變成防疫破口。（圖／台鐵官網）
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒事別返鄉，真的有事要返鄉的人被噴真的衰」、「製造恐慌的人真的也沒比較高尚，這是實在話」、「大家可以去台北車站看一下每天進出站人數，北高還是有人在搭，就跟現在限制兩成運量一樣，無知才是真的會笑死人」、「限制兩成運量就是有其必要性，現在就是三級警戒，大部分人搞到自己像四級還要指責人家，真的標準不要太以自我為中心」。

不過，也有人反擊「跨縣市的移動本來就不優質」、「那些買票的人最好是真的都是有需求才回去」、「防疫本來就是人人有責，就說別移動了，萬一因為這點人造成破口，為何我們堅守的人也要一起承擔這一切啊？」、「主要是跨縣市的移動...不然捷運每天也是很多人」、「覺得跨縣市母湯，何況是重災區跟南部的連結....真的不優啦」、「除非真的有事，其實兩成運量，一台車也有40~50人了耶，十台也有四五百人從北部下去了」。

而對於對號列車票全被搶光，台鐵5日晚間回應，有民眾發現在官網訂不到票，並非是所有座位已經賣光，而是承載率超過2成的列車都被鎖住不開放，才會出現買不到票的情況，針對民眾抱怨會再檢討及積極研議新的措施。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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