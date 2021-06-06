端午節台鐵票賣光！他愣「誰說不能搭？」　眾揪關鍵吵翻

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貼文一出，不少網友紛紛回應「沒事別返鄉，真的有事要返鄉的人被噴真的衰」、「製造恐慌的人真的也沒比較高尚，這是實在話」、「大家可以去台北車站看一下每天進出站人數，北高還是有人在搭，就跟現在限制兩成運量一樣，無知才是真的會笑死人」、「限制兩成運量就是有其必要性，現在就是三級警戒，大部分人搞到自己像四級還要指責人家，真的標準不要太以自我為中心」。
不過，也有人反擊「跨縣市的移動本來就不優質」、「那些買票的人最好是真的都是有需求才回去」、「防疫本來就是人人有責，就說別移動了，萬一因為這點人造成破口，為何我們堅守的人也要一起承擔這一切啊？」、「主要是跨縣市的移動...不然捷運每天也是很多人」、「覺得跨縣市母湯，何況是重災區跟南部的連結....真的不優啦」、「除非真的有事，其實兩成運量，一台車也有40~50人了耶，十台也有四五百人從北部下去了」。
而對於對號列車票全被搶光，台鐵5日晚間回應，有民眾發現在官網訂不到票，並非是所有座位已經賣光，而是承載率超過2成的列車都被鎖住不開放，才會出現買不到票的情況，針對民眾抱怨會再檢討及積極研議新的措施。（編輯：張嘉哲）
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