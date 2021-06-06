女好市多結帳見「一事」狂驚呼！原因曝　眾秒懂：真的欸

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；而現在受到疫情影響，政府也呼籲民眾「少去多買、一次購足」，對此，也有一名女網友發文，表示她在結帳時，發現「一件事」讓她不禁驚呼，貼文一出，眾人秒懂，直呼「我也是欸」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示當自己到好市多購物完畢準備結帳時，看到其他人結帳的產品，心裡都會想著「我可以跟他成為好朋友嗎？他買的都是我愛吃的餒」。





▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外，還有人表示，比起原PO所述的，更羨慕其他顧客的「財力」，「我有時候會羨慕他們的財力XD，別人買好像都不用錢一樣」、「我都看著別的結帳的人，覺得怎麼別人家都那麼有錢」、「我上次盯著前面三塊牛排的價位是我一整車的價位，心想還好我不吃牛」、「心裡都會想：別人的口袋好深啊」。（編輯：郭佩蓉）



