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女好市多結帳見「一事」狂驚呼！原因曝　眾秒懂：真的欸

▲一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她在結帳時，發現「一件事」讓她不禁驚呼，貼文一出，眾人也秒懂，直呼「我也是」。（圖／公關照片）
▲一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她在結帳時，發現「一件事」讓她不禁驚呼，貼文一出，眾人也秒懂，直呼「我也是」。（圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 10:54:52

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；而現在受到疫情影響，政府也呼籲民眾「少去多買、一次購足」，對此，也有一名女網友發文，表示她在結帳時，發現「一件事」讓她不禁驚呼，貼文一出，眾人秒懂，直呼「我也是欸」。

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示當自己到好市多購物完畢準備結帳時，看到其他人結帳的產品，心裡都會想著「我可以跟他成為好朋友嗎？他買的都是我愛吃的餒」。

▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多
▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「有欸，有次結完帳，大家輪流去WC，然後，有位姊姊無意間認錯推車，推走我們的推車，後來，我們幫她找推車，才發現，我們購買一模一樣的物品，超驚訝」、「看著別人的推車，都覺得別人車子裡的食物都比較好吃」、「還真的是這樣」、「我會想說：他都吃這些，跟我一樣的，為什麼他還那麼瘦」、「我會偷看別人買了什麼，看自己有沒有漏了什麼新鮮貨」、「我曾看到一個人車放的東西跟我一模一樣，連下ㄧ秒逛的拿的都一樣，真有趣」。

另外，還有人表示，比起原PO所述的，更羨慕其他顧客的「財力」，「我有時候會羨慕他們的財力XD，別人買好像都不用錢一樣」、「我都看著別的結帳的人，覺得怎麼別人家都那麼有錢」、「我上次盯著前面三塊牛排的價位是我一整車的價位，心想還好我不吃牛」、「心裡都會想：別人的口袋好深啊」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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