郭書瑤居家服好辣！一舉手「性感馬甲線」見客

郭書瑤（瑤瑤）有著可愛外表、火辣的身材，除了積極耕耘演藝事業外，近來更創立了自己的服飾品牌，拓展事業版圖。她忙碌之餘，也不忘時常在社群媒體上貼出生活照，與粉絲們分享，而她近來曬出一組居家穿搭美照，一抬起手，衣服下傲人的好身材見客，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-06 11:30:17
因為台灣疫情升溫，藝人們也紛紛遵守居家防疫政策，郭書瑤也不例外，她因此在IG曬出居家性感穿搭，照片中她將一頭長髮綁成俏麗的馬尾，穿著白色短版設計感上衣，露出香肩、鎖骨，搭配牛仔褲，看起來非常的清爽，她在貼文中可愛的問：「在家這樣可以嗎？！」
寵粉的郭書瑤也不忘在限時動態中多放了幾張照片，其中一張照片，她舉起雙手拉著馬尾，一抬手便露出了蠻腰與黑色內衣下緣，而窈窕的腰部上，還驚見馬甲線，讓網友看到照片後留言狂讚：「很可以」、「這個腹肌，可以外送一塊給我嗎」、「在家這樣會太美」、「那個腰太瘦了吧！不合理」。
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