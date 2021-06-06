郭書瑤居家服好辣！一舉手「性感馬甲線」見客

郭書瑤（瑤瑤）有著可愛外表、火辣的身材，除了積極耕耘演藝事業外，近來更創立了自己的服飾品牌，拓展事業版圖。她忙碌之餘，也不忘時常在社群媒體上貼出生活照，與粉絲們分享，而她近來曬出一組居家穿搭美照，一抬起手，衣服下傲人的好身材見客，引起討論。

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因為台灣疫情升溫，藝人們也紛紛遵守居家防疫政策，郭書瑤也不例外，她因此在IG曬出居家性感穿搭，照片中她將一頭長髮綁成俏麗的馬尾，穿著白色短版設計感上衣，露出香肩、鎖骨，搭配牛仔褲，看起來非常的清爽，她在貼文中可愛的問：「在家這樣可以嗎？！」