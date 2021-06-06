買房有風水大忌！命理師曝「2格局」難改善：不用再考慮

購屋金額動輒百千萬是人生中的大事，但選屋看屋挑屋要花上不少時間，根據知名命理網站《旺好運》報導，命理專家谷帥臻老師表示，先向房仲或建商取得房屋的格局配置圖，看懂格局圖，直接排除風水大忌的物件，下面「兩種風水格局」難以再透過室內裝修改善，就不用花大把時間與金錢做選擇了！





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首先是「水火不留十字線」，谷帥臻老師指出，好風水注重「藏風聚氣」，陽宅是居住休息最重要的場所，因此屋宅中心氣場要穩健，居家運勢才能平安。廚房屬火，廁所屬水，水和火都是屬於動氣，宅心宜靜不宜動，因此在挑選購屋時，需留意廚房的灶火與水龍頭，以及廁所馬桶、水槽、水龍頭有水流動的位置，均不可落在屋子中央的十字線上。





▲命理專家谷帥臻老師表示，「水火不留十字線」、「客廳無對外採光」的房子難以再透過室內裝修改善，無須再花時間考慮。（示意圖／取自pixabay）

其次則是「客廳無對外採光」，谷帥臻老師表示，古語「一富明堂闊」，客廳明堂代表主人的運勢與前景，因此客廳在屋宅的坐落風水位置相當重要，客廳窗戶需落在對外採光該面，此屋才有明確的坐山與立向。現代集合式大樓二樓以上大門入口多從屋後或腰部直接進入客廳，客廳坐落屋宅內部而無對外窗直接採光，客廳連接房間採光面反落於房間內，此屋客廳自是難以辨別明確立向，客廳光亮只能靠燈光照明，自然陽光無法入宅，自然宅氣不旺，長久居住於此，居住者心情抑鬱健康運勢不佳。（編輯：許苡晴）





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