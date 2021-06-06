阿嬤從來不吹冷氣！她進房愣「今天有開」 原因孫女心碎
台灣每到夏天氣溫都非常炎熱，正中午溫度飆破36度是常有的事情，加上現在因為疫情關係，不少人長期待在家裡，冷氣一開就是吹一整天。不過，近日就有網友分享家中開冷氣的有趣事蹟，表示因為阿嬤都堅持不開冷氣，沒想到有一天突然開啟，細探原因之後，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-06 14:33:24
一名網友在「Dcard」貼文指出「我一直以為我妹是一個不愛吹冷氣的人，每次天氣稍微熱一點，進她的房間我都快要熱死，結果後來才發現，是阿嬤不要讓她吹冷氣，阿嬤是說因為要省電費，所以吹電風扇就好了。」
「現在因為疫情的關係都待在家裡，某一天我進她房間的時候，突然吹來一陣風，我就說『摁？今天有開冷氣好涼喔！』結果妹妹跟我說，是阿嬤開的！我想說阿嬤怎麼會開，結果妹妹指著桌上一盆雞蛋無奈的說『因為阿嬤的冰箱滿了，說放我這邊比較涼，蛋才不會壞掉』，我當下聽完真的快笑死，被阿嬤的神邏輯打敗。」
貼文一出，網友紛紛回應「所以阿嬤覺得雞蛋>孫女！孫女已哭」、「大概對阿嬤來說食物最重要！」、「蛋可以吹冷氣，孫女只能吹電風扇，幫哭哭」、「阿嬤也太可愛了！」、「還蠻好笑的哈哈，你也可以分你房間的冷氣給妹妹吹啦」。（編輯：張嘉哲）