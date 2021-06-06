外送員騎一半被棄單！打開「商品」眼睛全亮　客人虧大了

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貼文一出，網友紛紛回應「員工餐吃太好嚕！真的賺到」、「哇！這間是知名港式飲茶吧，好爽」、「這下真的舒服了，吃爆」、「我吃過三千多的，吃了三天都吃不完」、「吃過兩桶八塊炸雞的＝＝沿路分送還是送不完」、「吃過鼎泰豐3000多的路過...發給一堆人還發不完」、「這種高級棄單真的不會不爽XD反正也沒虧哈哈哈」。
不過，也有同為外送員的人出面呼籲「取消訂單這件事....很多人搞不清楚，單方面取消訂單沒聯絡客服的話，你是沒拿到餐點也要扣款的」、「99%用平台訂餐的客人，自己按取消，沒獲得平台同意取消訂單，以為沒拿到餐就不用付款....」、「真的很多客人以為取消訂單就不用付錢，真的沒搞懂規則就別訂」、「恭喜客人995元掰囉！選好要吃什麼再訂，看上面外送時間多久，能接受再訂，整天取消又要申訴真的頭痛」。
事實上，針對取消訂單不退款一事，先前Uber Eats官方就曾解釋，用戶不熟悉操作欲取消訂單，首次發生並經客服管道反映，平台會給予退費；若之後再發生訂購後欲取消訂單的狀況，因餐廳已接單，則不予退費；若外送夥伴尚未前往取餐外送而取消訂單，則僅可退外送費，請民眾要使用外送平台下單前，務必看清楚再做選擇，也不要隨意棄單，造成外送員困擾。（編輯：張嘉哲）