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外送員騎一半被棄單！打開「商品」眼睛全亮　客人虧大了

▲外送商機近幾年擴大，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／UberEats官網）
▲外送商機近幾年擴大，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／UberEats官網）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 14:52:32

外送平台近幾年用來越興盛，尤其現在疫情期間，不少人待在家不敢出門就會使用外送平台來點餐，也使得訂單量大幅增加，等待時間也會稍微拉長一點。近日，就有外送員分享自己送餐時，騎到一半遇到客人棄單，結果拿出明細一看卻反而樂歪，貼文引發熱議。

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原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「感謝猴急的客人取消訂單，看了一下明細，這是我跑5000單以來第一貴的員工餐」只見貼出的照片，客人點了好幾道佳餚，總價值逼近一千元，由於近日經常下雨且外送員因為疫情變得比較少，加上訂單量激增，客人等不及因而棄單，結果成了外送員的員工餐。

▲外送員分享自己被棄單的商品內容，金額高達995元。（圖/UberEats全台討論區）
▲外送員分享自己被棄單的商品內容，金額高達995元。（圖/UberEats全台討論區）
貼文一出，網友紛紛回應「員工餐吃太好嚕！真的賺到」、「哇！這間是知名港式飲茶吧，好爽」、「這下真的舒服了，吃爆」、「我吃過三千多的，吃了三天都吃不完」、「吃過兩桶八塊炸雞的＝＝沿路分送還是送不完」、「吃過鼎泰豐3000多的路過...發給一堆人還發不完」、「這種高級棄單真的不會不爽XD反正也沒虧哈哈哈」。

不過，也有同為外送員的人出面呼籲「取消訂單這件事....很多人搞不清楚，單方面取消訂單沒聯絡客服的話，你是沒拿到餐點也要扣款的」、「99%用平台訂餐的客人，自己按取消，沒獲得平台同意取消訂單，以為沒拿到餐就不用付款....」、「真的很多客人以為取消訂單就不用付錢，真的沒搞懂規則就別訂」、「恭喜客人995元掰囉！選好要吃什麼再訂，看上面外送時間多久，能接受再訂，整天取消又要申訴真的頭痛」。

事實上，針對取消訂單不退款一事，先前Uber Eats官方就曾解釋，用戶不熟悉操作欲取消訂單，首次發生並經客服管道反映，平台會給予退費；若之後再發生訂購後欲取消訂單的狀況，因餐廳已接單，則不予退費；若外送夥伴尚未前往取餐外送而取消訂單，則僅可退外送費，請民眾要使用外送平台下單前，務必看清楚再做選擇，也不要隨意棄單，造成外送員困擾。（編輯：張嘉哲）

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