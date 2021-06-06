巷仔內／市場防疫學　反應林、柯、侯的處事風格

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反觀「北北基桃」首都生活圈一份子的林右昌，在基隆市信義市場、成功市場、果菜市場等幾個大型市場有確診者的時機點，斷然要求市場短暫性休市，並進行全面清消作業；不過，林右昌明白市場的複雜性，在休市前先派產發處同仁與市場的自治會、攤商溝通，形成共識，並給足未來復市後的人流管控物資、人力協助津貼，有了完整的防疫配套，能做的到市場才准重新開業。
經過產發處與市場的自治會、攤商充分的溝通，自治會也自主調查停業期間營業攤商的健康狀況，攤商更自提健康聲明給自治會，市府、自治會和攤商齊力以最高的標準迎接復業，有效阻斷傳播鏈，也讓復業後的市場將更有秩序；同時林右昌更祭出依身份證字號的尾數，單日單數、雙日雙數的實聯制分流，並先從基隆七堵最大的傳統市場南興市場做起。
產發處輔導自治會在主要的出入口進行實聯制，並做人流管制，市場攤位設置QR Code，嚴禁試吃，禁止內用要求外帶，並專案稽查不戴口罩的民眾，採現場舉發的措施；同時發起菜籃族遵守市場「防疫三招－麥吃、麥摸、毋湯擠燒，買好緊來轉」，許多縣市也紛紛跟進，唯獨雙北對傳統市場仍採「佛系」的自主管理防疫，也讓外界心驚驚！
任何防疫的破口都不輕忽！有鑑於基隆的崁仔頂漁市，為北台灣最大的魚貨批發產地，為避免群聚形成防疫的破口，林右昌5日宣布推動「雙罩一套」的措施，意即口罩加面罩、戴拋棄式矽膠手套；崁仔頂漁市自治會更緊急採購1000個面罩供魚販使用，並要求前來採買的攤商比照辦理，若沒有面罩，自治會在現場以成本價販售。
市場的防疫學，反應出林、柯、侯不同的處事風格，林右昌認為防疫當前，「跟醫療有關的會參考柯P、跟治安、警政有關的會參考侯市長，他的態度是不操作政治、不重踏覆轍、不死要面子，講該講的話，譬如向中央建議延長三級警戒、傳統市場嚴格防疫；記得別人做好的地方、犯過的錯，就不必走冤枉路！」基隆不大，人少、錢少、資源少，這才是守住疫情侵襲的務實之道。
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