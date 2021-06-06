無法阻擋長輩衝市場！他驚「為何這麼執著」　網點3原因

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原PO指出，實施三級警戒的前兩週，大家確實比較安份，但悶了兩、三個星期後，菜市場的人潮就跟三級警戒前差不多，因此他好奇問「三級阻止不了老人前仆後繼的衝往菜市場，這執著是否有解？你家的老人是不是也是缺個東西，口罩一戴，雨傘一撐，並說：我去買個東西」。
貼文曝光後，網友們紛紛點出3大原因，「物美價廉」、「人情味」、「可以親自挑菜」，「傳統市場都是同輩，還會碰到認識的人」、「聊天逛街話家常啊」、「網購菜箱太貴，老人堅持要上市場買」、「價格、物品豐富度和有些可以小量買」、「這已經是習慣了，很難改的」、「老人習慣全部看一輪再決定買什麼」、「市場總類多樣，而且新鮮可挑選」。
不過，針對傳統市場人流群聚，中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，將有五大措施，包含推廣1小時採買、明定營業時間、動員公所人員駐守出入口、出動警察取締等，讓民眾落實管制措施。（編輯：許智超）
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