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無法阻擋長輩衝市場！他驚「為何這麼執著」　網點3原因

▲有網友好奇，就算冰箱是满的，為何沒辦法阻擋長輩往市場跑？（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇，就算冰箱是满的，為何沒辦法阻擋長輩往市場跑？（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 18:25:07

台灣疫情持續爆發，許多縣市為了防疫紛紛祭出市場分流措施，但假日的採買人潮仍然很多，對此，就有網友好奇，就算冰箱是满的，或兒女用網購已經備妥14天存量，「為何沒辦法阻擋老人家往市場跑？」貼文一出，網友們紛紛點出傳統市場的3大原因，直呼「這真的很難改！」

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原PO在《PTT》表示，雖然菜市場是維生必需，但他看了即時影像後發現，即使下雨、進出要掃QRCode實聯制，還是有一堆老人家湧入市場採買，「就算是冰箱滿的，兒女用網購已經備妥14天存量，還是沒辦法阻擋老人往市場跑」，讓他感到相當困惑。

原PO指出，實施三級警戒的前兩週，大家確實比較安份，但悶了兩、三個星期後，菜市場的人潮就跟三級警戒前差不多，因此他好奇問「三級阻止不了老人前仆後繼的衝往菜市場，這執著是否有解？你家的老人是不是也是缺個東西，口罩一戴，雨傘一撐，並說：我去買個東西」。

▲網友們認為有3大原因，「物美價廉」、「人情味」、「聊天逛街話家常」。（示意圖／取自pixabay）
▲網友們認為有3大原因，「物美價廉」、「人情味」、「可以親自挑菜」。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後，網友們紛紛點出3大原因，「物美價廉」、「人情味」、「可以親自挑菜」，「傳統市場都是同輩，還會碰到認識的人」、「聊天逛街話家常啊」、「網購菜箱太貴，老人堅持要上市場買」、「價格、物品豐富度和有些可以小量買」、「這已經是習慣了，很難改的」、「老人習慣全部看一輪再決定買什麼」、「市場總類多樣，而且新鮮可挑選」。

不過，針對傳統市場人流群聚，中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，將有五大措施，包含推廣1小時採買、明定營業時間、動員公所人員駐守出入口、出動警察取締等，讓民眾落實管制措施。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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