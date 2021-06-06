開冷氣天天爽吹12hr！男收帳單愣住 行家秒懂：別不信邪
炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番，但享受完後民眾反而擔憂電費隨之暴漲，因而讓荷包不堪負荷，針對如何節能省電，一直都是網路上熱議的話題。對此，就有網友指出，自家從4月起開始吹冷氣，5月時更是每天狂開12小時，本以為電費會十分昂貴，結果卻讓他相當震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-06-06 20:41:45
原PO於PTT八卦板上發文，表示去年家裡裝了知名品牌的變頻冷氣，今年四月就開始吹冷氣，「五月冷氣平日每天開12H，假日則是24H停的」。他本以為電費會十分昂貴。但收到帳單卻發現流動電費僅有874.2元，加上分攤公共電費679.8元，總共僅要繳1554元，讓他欣喜大讚「真的超省電耶！」
貼文曝光後，隨即引來許多網友留言，「我家也是，兩台24小時開，兩個月不到兩千」、「真的省電！我家養狗狗，24H開著，含其他家電兩個月電費1500-1700」、「真便宜」、「我家5台一起開，一個月電費3000不到」、「我也才剛裝跟你一樣的」。
甚至有行家點出關鍵，「現在的變頻都很省電啊」、「變頻基本上開不用怕的」、「變頻很省電，一級能效都省」、「現在變頻真的省阿！別不信邪」、「變頻冷暖裝下去就對了」、「你現在買一級能效的都差不多啦」、「不管什麼牌，只要是變頻都比定頻省電很多」、「一級變頻都差不了多少，重點是維修」。
事實上，台電於臉書粉專《電力粉絲團》上曾表示，根據統計，家庭夏天用電最多的是冷氣，幾乎快佔總用電量的一半，如民眾需長時間使用冷氣，省電有感的方式就是「改用變頻冷氣」，且選擇能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電；若對冷氣需求較低、開的時間不長，定頻冷氣或許就符合需求。（編輯：陳雅雲）