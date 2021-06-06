實聯制驚傳詐騙！QR Code遭調包 簡訊「這數字」要注意
台灣疫情持續爆發，進出許多店家都需要「實聯制」，於是政府就推出「1922簡訊實聯制」，只要拿出手機掃一下即可通關，讓民眾操作更加方便。不過，近日卻傳出有不肖人士更換店門外的QR Code，讓掃到的民眾連結到其他頁面，藉此詐取錢財，因此就有網友分享到臉書，並提醒「一定要確認這數字，才能避免詐騙」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-06 23:20:56
原PO在《爆怨2公社》表示，有店家將QR Code張貼於店門外，卻遭不肖人士更換，導致民眾掃完後，連結到高額付費號碼，讓荷包大失血，這讓她忍不住驚呼「真是太可怕了」。她接著附上警政署官網公告截圖，並提醒大家多多留意，傳送簡訊前，一定要確定傳送的對象是不是「1922」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「唉，台灣真是無處不詐騙耶，氣死人了」、「詐騙真的是層出不窮」、「太過分了吧！這樣也有詐騙」、「這個也太惡劣了」、「太扯了，賺這種錢會有報應」、「這種詐騙都做的出來，真可惡」、「我都不會去注意，現在要開始注意看了」、「還好我都習慣檢查有沒有確實傳送，所以會注意號碼」。
根據內政部警政署《165全民詐騙網》在4日公告指出，疫情期間店家將QR Code張貼於店門外，務必不定期檢查，以防遭不肖人士更換。另外，民眾掃描及傳送簡訊時也需注意是否真的傳到「1922」，以免連結到高額付費號碼，讓荷包大失血，「掃完QR CODE，按下簡訊傳送前，要先確定螢幕上方，傳送簡訊的對象確定是『1922』再傳送」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。