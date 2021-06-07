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客喊腳傷不能下樓！外送員一看餐點秒報警　場面瞬間尷尬

▲一名外送員分享同行朋友送餐有趣的經歷，表示客人宣稱腳傷無法下樓，結果被外送員反將一軍。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名外送員分享同行朋友送餐有趣的經歷，表示客人宣稱腳傷無法下樓，結果被外送員反將一軍。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 09:35:27｜2021-06-07 11:07:01

台灣本土疫情嚴峻，不少人避免出門都會使用外送平台來覓食，而業者也為讓外送員降低染疫風險，強制規定客人現在只能使用「無接觸送餐」，不過，就有外送員分享，同行朋友送餐時卻遇到客人堅持要他送上樓，其原因為腳傷，沒想到機靈的朋友看完餐點內容後選擇報警，警察一上門後瞬間讓場面尷尬，貼文引發熱議。

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一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「現在疫情大爆發，還是有一堆公寓客人要外送員送上樓，真的很不應該，之前朋友遇到一單超好笑，一個客人訂了6個便當，然後備註寫著『我的腳受傷不方便，麻煩幫我送到五樓』，但因為疫情期間朋友不願意，於是協調客人下樓拿。」

▲女外送員發出送餐公寓大樓的樓梯，看起來非常陰森。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）
▲客人宣稱腳傷無法下樓，外送員一看餐點內容為6個便當，認為事情並不單純，因此報警。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）
「結果客人根本講不聽，此時朋友看了餐點內容突然覺得不對勁，於是報警說客人違法，結果一上樓，裡面真的有四個人在打麻將，兩個在觀戰，直接就給他罰下去！」原PO表示「現在客人不下樓的理由真的很多，之前那個月子做兩年的也有夠好笑」。

貼文一出，網友紛紛回應「六個便當直接就露出馬腳啊」、「如果是六個家人每個都受傷太瞎，所以可見是朋友無端群聚，夠機靈，罰錢罰起來」、「比較好奇現在這時段還有人敢揪麻將....」、「6個便當直接露餡，笑到不行」、「偷偷群聚還六個人都不願意下樓，一看就知道不是六個家人，太笨了」；另外，也有不少同業呼籲「現在無接觸送餐保護客人也保護我們自己，請大家不要再刁難了...」、「非常時期，不想要下樓的真的別再點餐」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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