半夜衝官網排紓困！男爽填資料送出 下秒哭了：整個搞錯
因應台灣疫情衝擊，不少行業都受到巨大影響，中央政府為此推出紓困4.0措施，除了日前先行發放去年就已經有申請補助的第一波紓困金，今（7）日正式開放民眾急難紓困申請，不過由於凌晨時，太多人湧入官網申請，導致衛福部、勞動部頁面大塞車。對此，就有網友分享自己好不容易排到早上可以填寫資料，結果卻出現悲劇，令他十分傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 10:51:57
一名網友在「爆怨2公社」貼文指出「因為今年有加入工會，心想應該不會跟去年一樣無法申請，但因為凌晨進去官網時要等很久，結果就一路從深夜排到快早上，終於排進去填資料，結果填完資料之後，竟然跳出我資格不符合的頁面＝＝後來看了條件才發現自己眼殘整個搞錯.....排那麼久的隊還抱那麼大的期望」。
貼文一出，網友紛紛回應「沒事喔，我每年都無法申請」、「沒事，至少你有嘗試過嗚嗚」、「註定繼續吃土的部分」、「天註定的話就隨它去吧...」、「我已經看開了，看著身邊存款好幾百萬的人也在申請，心已死」、「朋友根本超有錢也還是能領，也跟我抱怨他在官網等很久，心裡咒罵他最好永遠領不到哈哈哈」、「應該先打電話去你投保的工會問問會比較快啦，不用白排」。
而對於民眾抱怨申請紓困排隊要等超久，甚至有傳出要等「一天」才能申辦的狀況，勞動部則出面表示，勞工若非急迫需求者，可以延後幾天登錄，最終只需在7月5日前成功上傳資料，民眾領取補貼權益不受影響。（編輯：張嘉哲）
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