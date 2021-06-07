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友領3萬紓困爽買手機！女反曝「資格不符」慘況：不同命

▲一位從事餐飲外場的女網友表示，自己因為資格不符領不到三萬紓困金，但見到朋友一拿到錢就拿去賣手機，忍不住感慨「同人不同命」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一位從事餐飲外場的女網友表示，自己因為資格不符領不到三萬紓困金，但見到朋友一拿到錢就拿去賣手機，忍不住感慨「同人不同命」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 11:29:53｜2021-06-07 14:47:55

台灣本土疫情持續延燒，全國三級警戒依舊持續執行中，這也讓不少店家與員工生計受到衝擊。就有一位從事餐飲外場的女網友表示，自己因為資格不符領不到三萬紓困金，但見到朋友一拿到錢就拿去買手機，忍不住感慨「同人不同命」。

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原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，「看著朋友領（3萬紓困金），心中實在有難過，然後她要把錢拿去換新手機，並不是嫉妒，而是感嘆同人不同命」。

原PO也解釋，自己從事餐飲業外場，「今年好不容易找到工作，也才做了一天，就因為三級警戒，老闆就不需要外場人員了」。她隨後查詢了紓困資格，結果發現自己「所有的條件都符合，只差一個不符合，就是沒加保職業公會」。這讓原PO不禁崩潰「我的工作都是加入勞保，加入勞保錯了嗎？我的薪水全年也低於40萬啊」。

▲原PO上網查詢發現自己不符合紓困資格。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲原PO上網查詢發現自己不符合紓困資格。（圖／翻攝《爆廢公社》）
 

一些有相似遭遇的網友在下方無奈回應「我是超過40萬8、所以領不到，然後看著一些有錢人士投保工會的領3萬」、「根本就是一堆人看得到領不到」、「我也申請不通過⋯⋯有二個孩子要養，公司業績又腰斬，日子快撐不下去了」、「覺得申請條件有必要改一下，在公平的部分太有問題了，真正需要的確領不到，辜負了原本的美意了」。

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲紓困4.0補助項目一次看。（圖／NOWnews製）
不過也有許多人跳出反駁「勞保費繳比工會少，想領一樣多？工會人家也是自己拿錢保勞保好嘛？她符合資格拿到錢想怎麼使用是她的事吧？」「勞健保附加在工會的~~基本上費用都是100%由自己負擔！工會繳的錢多、保障少、沒勞退...補助也不是年年有，保公司的比工會的省很多。這就是要補助的點。一堆人只怨自己沒拿到錢，都不找原因」、「妳真的了解到工保與勞保的差別嗎？我不信妳去了解後，還會想加入工保」、「你知道我們加工會的每個月都100%自己繳，這三萬紓困也只夠繳幾個月保費拉」、「台灣太多人都不懂自己保了什麼、差別在哪、有什麼權益....就在埋怨」、「有勞健保的人是有公司部分負擔，工會勞保是全額付，領的也是自己繳的錢，到底是在比什麼」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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