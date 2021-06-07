沒開過冷氣除濕！男意外實測驚「超冷又省」　內行揭真相

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貼文一出，網友紛紛回應「好奇+1，我家除濕也超爆冷＝＝」、「我家除濕也好冷啊...不知道有沒有比較省」、「會嗎？我家除濕熱到不行啊，而且效果蠻差的」、「還是習慣吹冷氣啊，除濕空氣好乾喔，呼吸很不舒服」、「應該是沒有比較省吧...除濕會一直運轉欸，變頻冷氣是到一定的溫度就會停止運轉壓縮機欸」、「覺得除濕沒比較好，降溫效果有限」。
而冷氣開除濕真的比一般冷氣工能還來得省電嗎？《NOWnews》特別訪問到從事水電行莊老闆解答，他表示「都是同一台冷氣機運轉，其實絕對是不會省電省到哪去，當開啟冷氣功能運轉的時候，壓縮機就會啟動，當室內溫度達到自己設定的溫度時，壓縮機就會低速運轉，坦白來說，現在很多人的家中冷氣因為廠牌比較老舊，所以很多根本也沒有溫度感測器，當妳開除濕就算到達設定溫度，壓縮機還是可能持續運轉，因此真的不會比較省」。
莊老闆解釋「很多人說可是除濕比冷氣功能還要涼，那是因為當空氣中濕度降低的時候，人就能比較快散熱，才會感覺到涼，如果把除濕關掉之後，沒多久濕氣上升後就會帶動人體溫度，房內溫度也會急遽攀升，其實散熱效果是比冷氣功能還要差的」；莊老闆笑說「雖然冷氣越做越先進，但冷氣的名稱固然有它的作用，就是吹涼吹冷，與其想著要開哪個功能省電，不如換一級變頻冷氣最省！」（編輯：張嘉哲）