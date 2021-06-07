買晚餐竟遭店貓阻擋掃描QRcode　他大嘆：是防疫破口！

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防疫期間不只要勤洗手戴口罩，也要落實實聯制，不過卻有人惡意百般阻撓？網友李榮哲日前到餐廳買晚餐，正要掃門外的QRcode時，竟遇見貓咪擋住條碼不給掃，讓他忍不住抱怨

這簡直就是防疫破口！

▲李先生日前到餐廳買晚餐，拿出手機準備掃QRcode進行實聯制，卻遭到店貓趴在條碼上面不給掃！（圖／網友李榮哲授權提供）

李先生受訪時表示，當天他到台北中山區一間名叫

「餓鬼食堂」的餐廳購買晚餐，走到門口拿起手機準備掃店家的QRcode落實實聯制，卻發現桌上的條碼被店貓擋住，由於桌子不算小，但是店貓卻刻意趴在有QRcode的那塊角落上瞇起眼睛打盹，不僅無視經過的路人，而且任憑李先生怎麼叫牠，牠就是不願意從條碼上移開！李先生見狀只好無奈地走進店裡掃另一組條碼，拍下這「惡行惡狀」的店貓，分享在「路上。貓咪。觀察學院

不讓我掃QR Code，防疫破口！

」。

▲店貓：本喵要睡覺不要吵！（圖／網友李榮哲授權提供）

▲店貓：除非你有罐罐，否則什麼都不用說！（圖／網友李榮哲授權提供）

▲網友笑說應該要掃牠頭上的「M字條碼」！（圖／網友李榮哲授權提供）

李先生的po文立刻引起許多網友笑翻留言表示：「

不要再姑息這種行為了，立刻抱緊啊XD

」、「

掃牠身上的虎皮蛋糕啊

」、「

要刷QR code請繳罐罐來！

」、「

還好不是防疫破狗

」、「

必須先交罐罐才能掃，一手交罐罐一手交QR

」、「

你誤會牠了啦~打開相機掃掃看牠的額頭，搞不好會連到喵星實聯制喔

」、「

這是最新的貓型QR code

」、「要掃牠頭上的M字條碼啦！」。（編輯：陳珮瑜）