COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

買晚餐竟遭店貓阻擋掃描QRcode　他大嘆：是防疫破口！

▲網友李先生日前到餐廳買晚餐，卻遭遇店貓不給掃QRcode，讓他忍不住大嘆這是「防疫破口」！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲網友李先生日前到餐廳買晚餐，卻遭遇店貓不給掃QRcode，讓他忍不住大嘆這是「防疫破口」！（圖／網友李榮哲授權提供）

文/寵毛網

2021-06-07 20:00:00

 

我是廣告 請繼續往下閱讀
防疫期間不只要勤洗手戴口罩，也要落實實聯制，不過卻有人惡意百般阻撓？網友李榮哲日前到餐廳買晚餐，正要掃門外的QRcode時，竟遇見貓咪擋住條碼不給掃，讓他忍不住抱怨這簡直就是防疫破口！

▲李先生日前到餐廳買晚餐，拿出手機準備掃QRcode進行實聯制，卻遭到店貓趴在條碼上面不給掃！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲李先生日前到餐廳買晚餐，拿出手機準備掃QRcode進行實聯制，卻遭到店貓趴在條碼上面不給掃！（圖／網友李榮哲授權提供）
李先生受訪時表示，當天他到台北中山區一間名叫「餓鬼食堂」的餐廳購買晚餐，走到門口拿起手機準備掃店家的QRcode落實實聯制，卻發現桌上的條碼被店貓擋住，由於桌子不算小，但是店貓卻刻意趴在有QRcode的那塊角落上瞇起眼睛打盹，不僅無視經過的路人，而且任憑李先生怎麼叫牠，牠就是不願意從條碼上移開！李先生見狀只好無奈地走進店裡掃另一組條碼，拍下這「惡行惡狀」的店貓，分享在「路上。貓咪。觀察學院」並且寫下：「不讓我掃QR Code，防疫破口！」。

▲店貓：本喵要睡覺不要吵！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲店貓：本喵要睡覺不要吵！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲店貓：除非你有罐罐，否則什麼都不用說！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲店貓：除非你有罐罐，否則什麼都不用說！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲網友笑說應該要掃牠頭上的「M字條碼」！（圖／網友李榮哲授權提供）
▲網友笑說應該要掃牠頭上的「M字條碼」！（圖／網友李榮哲授權提供）
李先生的po文立刻引起許多網友笑翻留言表示：「不要再姑息這種行為了，立刻抱緊啊XD」、「掃牠身上的虎皮蛋糕啊」、「要刷QR code請繳罐罐來！」、「還好不是防疫破狗」、「必須先交罐罐才能掃，一手交罐罐一手交QR」、「你誤會牠了啦~打開相機掃掃看牠的額頭，搞不好會連到喵星實聯制喔」、「這是最新的貓型QR code」、「要掃牠頭上的M字條碼啦！」。（編輯：陳珮瑜）

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀