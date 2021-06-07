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女買「中國麥當勞」拆開臉綠！差異曝光　老饕眼睛都亮了

▲麥當勞因為其獨特的薯條風味，深受不少民眾喜愛，不過隨著各國文化不同，麥當勞販售的商品也有所不同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲麥當勞因為其獨特的薯條風味，深受不少民眾喜愛，不過隨著各國文化不同，麥當勞販售的商品也有所不同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 13:52:58

速食業界龍頭麥當勞因為其無法複製的「薯條」風味，加上時不時推出新商品，深受不少民眾喜愛，而由於世界各地都有麥當勞，其販售的產品也有所不同，常常製造不同的話題。近日，就有一名在中國唸書的台生去買麥當勞的麥香魚堡，結果拆開之後讓她很傻眼，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天心血來潮去麥當勞點了一份雙層麥香魚，沒想到打開之後傻眼，麵包皮整個完全不光滑，感覺很像被店員踩過一樣，而且沙拉醬跟台灣的也不一樣TAT，羨慕大家在台灣能吃到光滑麵包又美美的麥香魚，因為我在中國也很少吃麥當勞，結果這次買就拿到這樣扁到不行的麥香魚，有點失望嗚嗚」。

▲網友分享自己在中國買的麥香魚堡沒有光滑的表面，讓她小小失望。（圖/Dcard
▲網友分享自己在中國買的麥香魚堡沒有光滑的表面，讓她小小失望。（圖/Dcard
只見貼出的照片，中國麥當勞的麥香魚堡是用紙袋包裝，因此造成光滑的麥香魚專用漢堡出現凹凸不平的狀況，對比台灣麥香魚堡是用「紙盒」裝，賣相有明顯差異。貼文一出，網友紛紛回應「還我皮很光滑的麥香魚！ 話說原來別的國家不是用盒裝的啊？」、「驚呆！國外麥香魚用紙包？」、「哭哭我也在廣州，沒有一次買到漂亮的麥香魚」、「麥香魚的重點就是要完美無瑕的麵包啊！有失真諦」。

▲台灣麥當勞的麥香魚堡用紙盒裝，外表非常平滑完整。（圖/Dcard）
▲台灣麥當勞的麥香魚堡用紙盒裝，外表非常平滑完整。（圖/Dcard）
不過，也有更多網友表示「怎麼有雙層麥香魚啦」、「可是你的是雙層看起來更好吃」、「好好喔，台灣有賣雙層嗎？」、「台灣可以跟他說要雙層嗎？看起來好好吃」、「雙層的沒看過ㄟ...看起來超好吃」、「雙層麥香魚感覺很過癮，之後可以去再買買看」、「台灣沒雙層哭哭QQ，看起來很讚」。（編輯：張嘉哲）

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