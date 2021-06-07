基隆再添防疫利器　台灣綠色立委聯盟贈「正壓篩檢艙」

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林右昌表示，這座「正壓篩檢艙」是彰基為了因應疫情所開發，造價約100萬元，採用最新的正壓隔離採檢艙，具有獨立與安全性，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作；特別感謝包括彰基、綠盟以及基隆市醫師公會理事長王正旭、前任理事長黃振國等人的大力奔走，將防疫利器引進基隆。
林右昌指出，這處篩檢站將由基隆長庚的醫護人員進駐，感謝賴旗俊院長率領基隆長庚團隊的全力支持，包括後續的檢體後送及檢測等相關行政工作，醫師公會也會協助篩檢站運作；但抗疫的路途漫長，大家必須團結對抗，才能打贏這場戰役。。
蘇嘉全認為，台灣現階段疫情嚴峻，基隆市在市長林右昌的領導下，在短時間內將疫情壓制到尚穩定狀態，但為了資源缺乏的基隆市民能獲得更多照顧，綠盟理監事們特別決定捐贈彰基設計的「正壓篩檢艙」；也將委請彰基儘速打造更多移動快篩車，捐贈給新竹苗栗等地，全國醫師公會也會協助後續運作事宜。
陳穆寬說，很高興能夠提供給從基隆到屏東、花東到竹苗的醫護人員，一個更舒適、安全的篩檢環境；衛生局表示，目前已有5處社區篩檢站，今日獲贈位在新市政大樓預定地的社區篩檢站，預計可提供每日200人次的採檢能量，同時提供快篩陽性個案直接採檢PCR的一站式服務，大大提升採檢效率。
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