影／留台陸生因翻牆遭逮捕！「痛恨台灣」給他自由意識
中國學生「陳宇鎮」5年前曾來台交換，那段時間讓他從一個「小粉紅」變成一位了解「自由意識」的青年。他返國後因經常使用VPN翻牆軟體，將國外一些資訊分享在微信等社群網站上，遭大批公安闖入家門搜查，甚至逮捕後進行「疲勞審訊」，爾後雖幸運交保後離開中國，來到韓國生活後，卻因為這段經歷，讓他的銀行帳戶遭到凍結，無法支付學費與生活所需。這一大段「慘痛經歷」，讓陳宇鎮不禁諷刺直喊：「痛很台灣給我自由意識」。
影像中心/綜合報導
2021-06-07 15:26:26
陳宇鎮說道，來台交換期間打破他三觀，他發現台灣人竟然可以上街示威、批判總統（蔡英文），還可以罷免市長。他開玩笑說：「痛恨台灣，為什麼給了我（自由）意識」，坦言台灣讓他從一個「小粉紅」變成「不再是沉睡的大多數」。影片中陳宇鎮學生也透露他遭公安「疲勞審訊」的過程，他因使用翻牆軟體（VPN），將國外一些關於內容分享至微信上，並以客觀的角度分析事件，不料卻被公安冠以「口袋之罪」：「使用翻牆軟體就是違法，你叫別人翻牆也是違法。」
爾後陳宇鎮雖幸運交保，但仍須經常到警局作筆錄、去任何城市都要與警方報備，這讓陳宇鎮非常擔憂自身安危，當他南韓留學簽證獲准後，並開始設立YouTube頻道「陳老師來了」，分享自身故事、同時也傳達一些自己信念。影片中他也透露，儘管人在韓國讀書，國家（中國）仍用一些手段「迫使他返國」，如凍結銀行帳戶，讓他無法繳學費、沒有生活費可以繼續在韓國生活。
陳宇鎮也跟《NOWnews今日新聞》分享，近期也接受韓國媒體《NTD Korea》受訪，傳達他這一段「慘痛經歷」，來台「理解自由意識」後，返國雖惹上不少麻煩，但他不後悔自己「小粉紅」身分被改變，成為「不是沉睡的大多數」，讓他體悟到人要活得有價值，他也持續在自己YouTube頻道「陳老師來了」，持續分享自己在中國曾遇到的故事與自我信念。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：陳老師來了
完整影片：https://youtu.be/jbzAdrv2cpA