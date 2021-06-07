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如何預防移工群聚感染　侯友宜盼企業界增這2項強化預防

▲新北市長侯友宜今（7）日率勞工局與經發局等防疫團隊，前往位於疫情熱區土城的燿華電子移工宿舍訪視。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（7）日率勞工局與經發局等防疫團隊，前往位於疫情熱區土城的燿華電子移工宿舍訪視。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-07 15:17:42

疫情持續升溫，除中和印刷廠移工有確診外，全台也陸續爆發移工群聚感染的事件；新北市長侯友宜今（7）日率勞工局與經發局等防疫團隊，前往位於疫情熱區土城的燿華電子移工宿舍訪視，瞭解工作場所及住宿空間分流狀況，及各項防疫措施落實情形。

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侯友宜表示，新北市大概有9萬7000個移工，有80家是有50個以上移工的企業家，今日特別到燿華電子公司來看移工宿舍管理及上班的情形；此外，企業須建立預警機制，與周遭醫療院所合作，將快篩納入防疫措施，以減少隱形個案傳播的風險，並指示勞工局3天內要完成轄內50人以上移工宿舍的訪視。

至於苗栗移工的確診案持續擴大，如果發生在新北是否會強制停班呢？如何防堵類似狀況發生？中央雖然對移工訂出了相關的指令，但新北市有沒有要再加強呢？侯友宜說，中央落實整個防疫指引，地方在短時間裡面要求業者，不但嚴格落實執行，還會全力稽查。

侯友宜認為，必須呼籲企業「建立快篩預防機制的平台」，及讓「外籍移工不出門的獎勵」措施，讓外籍移工可以好好地待在宿舍、待在工廠不外出；快篩機制就可以建構起預防，讓一些有風險感染的擴大匡列跟採檢過程當中，及早找出確診個案，希望企業能夠多增加這2項，強化預防。

勞工局長陳瑞嘉補充，目前新北僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將使命必達，在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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