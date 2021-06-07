如何預防移工群聚感染　侯友宜盼企業界增這2項強化預防

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至於苗栗移工的確診案持續擴大，如果發生在新北是否會強制停班呢？如何防堵類似狀況發生？中央雖然對移工訂出了相關的指令，但新北市有沒有要再加強呢？侯友宜說，中央落實整個防疫指引，地方在短時間裡面要求業者，不但嚴格落實執行，還會全力稽查。
侯友宜認為，必須呼籲企業「建立快篩預防機制的平台」，及讓「外籍移工不出門的獎勵」措施，讓外籍移工可以好好地待在宿舍、待在工廠不外出；快篩機制就可以建構起預防，讓一些有風險感染的擴大匡列跟採檢過程當中，及早找出確診個案，希望企業能夠多增加這2項，強化預防。
勞工局長陳瑞嘉補充，目前新北僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將使命必達，在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。
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