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端午堅持包肉粽！公婆「0危機意識」　她驚：擠了快10人

▲端午節包粽子是台灣的傳統習俗，不過全台防疫三級警戒再度延長至6月28日，一名女網友就抱怨自己的公婆仍毫無危機意識，持續群聚、串門子。（圖／NOWnews資料照片）
▲端午節包粽子是台灣的傳統習俗，不過全台防疫三級警戒再度延長至6月28日，一名女網友就抱怨自己的公婆仍毫無危機意識，持續群聚、串門子。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 15:40:47

台灣近期本土確診數仍居高不下，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，而面對即將到來的端午假期，不少人也擔憂會有大量人潮返鄉導致嚴重防疫破口。一名女網友就發文指出，婆家在疫情當前卻仍無危機意識，照樣串門子、堅持包肉粽，無奈之餘也相當擔心因此染疫。

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這名女網友日前在社群論壇《Dcard》上分享婆家人的行為，她提到儘管台灣疫情仍相當嚴峻，婆婆家還是堅持在端午節前一起包肉粽，「搞一堆群聚，戴口罩也不落實。跟老公說，老公也只會回，該說的他已經跟他爸媽說了，然後叫我不要再唸？」。

▲吃粽子絕對要搭配醬料？饕客一句話抖出區別。（示意圖／翻攝自PTT）
▲端午連假除了返鄉潮外，群聚包肉粽也可能成為防疫破口。（示意圖／翻攝自PTT）
她也無奈表示因為公公沒事就喜歡串門子，沒戴口罩外估計酒精消毒也沒做好，「我爸媽也不好意思噴他們酒精，進屋後口罩也沒有戴？讓我真的很害怕，但又不知道要怎麼做」，不僅如此，原PO還指出公婆平日晚間也會若無其事地邀請她過去吃飯，這也讓她相當頭痛「一整個空間都快十個人⋯嚇爆⋯」。

不少網友對此也感到十分擔憂，「1922檢舉群聚，罰一罰就怕了」、「我婆婆也是，而且她朋友每天不同人來家裡找她聊天，如果要求戴口罩、噴酒精，婆婆說會對她朋友感到不好意思，還說這樣別人會不敢來」、「我婆婆也是打麻將比什麼都重要，好想檢舉她」、「最近好多這種家人雷包的文，唯一解答：匿名檢舉，真的罰款才會怕」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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