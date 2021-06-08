影／市售泡麵吃膩了？網紅推「麻辣蒸蛋」口感超讚

新冠肺炎疫情緊張，持續維持三級警戒，不少民眾都相當配合政府的防疫措施，不隨便外出居家自保。然而在家防疫必備的糧食選單中，就有最民生、最常見的泡麵，但是泡麵千篇一律，要是長期食用不僅對身體不好，也會容易吃膩。Youtube頻道「卡特Kart」就為了避免這種狀況，特別從網上搜集了「泡麵獵奇吃法」傳授網友，到底這些特別的吃法味道會如何呢？
影像中心/綜合報導
2021-06-08 10:00:00
影片開始，卡特就選擇了相當能代表台灣人的「維力炸醬麵」來做實驗，只見他取出花生醬，在拌入炸醬的同時混進去。外型上雖沒有太大的變化，但是吃過之後，卡特直言就是「麻醬麵」，味道不錯。
接下來，卡特拿出了「素飄香麻辣燙」，為了忠於麻辣燙的概念，他還另外準備了老油條搭配食用。但最特別的是在吃完麵條之後，卡特又掏出幾顆生雞蛋打入湯底，拿去微波加熱，做出「麻辣蒸蛋」，試吃之後更是讚不絕口，向網友大力推薦。
而影片最後，輪到大乾麵的「花椒麻辣拌麵」佐藍莓醬，在還沒開始測試前，卡特就已經預料這是今天最地獄的配置，實測之後，果然相當不般配，而他雖然認為藍莓醬不適合，但還是向各位網友徵求，若是真的有適合泡麵的果醬，也可以大方推薦，他會願意多多嘗試。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：卡特Kart 授權
完整影片：https://youtu.be/QOhnJjgkfyM