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三級警戒延長　桃市推動「固安計畫」

▲鄭文燦今天防疫會議中表示，為防堵疫情擴散，市府推動「固安計畫」，建立桃園的外籍移工防線。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦今天防疫會議中表示，為防堵疫情擴散，市府推動「固安計畫」，建立桃園的外籍移工防線。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-07 16:08:48

行政院今（7）日上午宣布三級警戒延長至6月28日，桃園市長鄭文燦上午主持桃園市政府防疫專案會議時表示，竹苗外籍移工確診事件，由於桃竹竹苗是高科技帶，而桃園更是外籍移工最大的基地，全市共計11萬6,000多位外籍移工，其中2萬多人為家庭幫傭及看護等社福類移工，以及產業型移工約9萬多人，因此為防堵疫情擴散，市府推動「固安計畫」，建立桃園的外籍移工防線。

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鄭文燦說明，「固安計畫」加強稽查部分，因桃園市僱用外籍移工50人以上移工宿舍及工廠共計約700處，勞動局與勞動部職安署合作將於5日內完成稽查，重點包括不跨廠區、生產線、不轉換雇主等分艙分流措施；而宿舍部分，包括用餐、住宿、沐浴、盥洗皆須進行分流，共同活動區域也必須停止使用，以防疫安全為優先考量。

鄭文燦表示，市府預計在全市設立13個社區篩檢站，總計13家醫院參加，每家醫院至少負責1個社區篩檢站，預計每個社區篩檢站每日篩檢量可達300至500人；此外，每個篩檢站皆有醫療及行政的站長與工業區廠聯會進行協調，讓外籍移工的篩檢能夠順利完成。鄭文燦指出，移工篩檢原則上採用快篩試劑，如有陽性反應則立即進行PCR核酸檢測，並由防疫計程車送至防疫旅館等待檢驗結果後續處置。此外，100人以上的工廠或者大型移工宿舍共計141家，市府將媒合醫院診所到廠執行機動篩檢。

鄭文燦表示，下個階段施打對象包括第一到第六類，以及中央宣布的75歲以上、長照機構住民與洗腎患者，目前統計約12萬人，除透過流感疫苗施打系統、34家醫院、250家診所與13家衛生所進行接種，桃園體育館也將規劃為大型接種站，1天可以服務6,000人；學校與社區接種站將設立60站，每站一週服務2次，一次可服務400人；工業區等場所將設立至少8個外展接種站，每站每日可接種達800人以上。預估透過原有的流感疫苗施打系統一週可接種6萬人，大型接種站、社區接種站跟外展接種站每週可達4萬人，總計全市每週接種能量超過10萬人。

鄭文燦表示，昨日中央發布傳統市場人流管制措施新規定，包括入口管制、駐點稽查、流動攤販取締，以及限制時間、限制區域等，市府將加強管制，務必做到單雙分流、強制戴口罩、禁止內用，並盡量縮短採買時間。

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