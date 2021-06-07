三級警戒延長　桃市推動「固安計畫」

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦表示，市府預計在全市設立13個社區篩檢站，總計13家醫院參加，每家醫院至少負責1個社區篩檢站，預計每個社區篩檢站每日篩檢量可達300至500人；此外，每個篩檢站皆有醫療及行政的站長與工業區廠聯會進行協調，讓外籍移工的篩檢能夠順利完成。鄭文燦指出，移工篩檢原則上採用快篩試劑，如有陽性反應則立即進行PCR核酸檢測，並由防疫計程車送至防疫旅館等待檢驗結果後續處置。此外，100人以上的工廠或者大型移工宿舍共計141家，市府將媒合醫院診所到廠執行機動篩檢。
鄭文燦表示，下個階段施打對象包括第一到第六類，以及中央宣布的75歲以上、長照機構住民與洗腎患者，目前統計約12萬人，除透過流感疫苗施打系統、34家醫院、250家診所與13家衛生所進行接種，桃園體育館也將規劃為大型接種站，1天可以服務6,000人；學校與社區接種站將設立60站，每站一週服務2次，一次可服務400人；工業區等場所將設立至少8個外展接種站，每站每日可接種達800人以上。預估透過原有的流感疫苗施打系統一週可接種6萬人，大型接種站、社區接種站跟外展接種站每週可達4萬人，總計全市每週接種能量超過10萬人。
鄭文燦表示，昨日中央發布傳統市場人流管制措施新規定，包括入口管制、駐點稽查、流動攤販取締，以及限制時間、限制區域等，市府將加強管制，務必做到單雙分流、強制戴口罩、禁止內用，並盡量縮短採買時間。