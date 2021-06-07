群組驚見亡母傳訊！「2句關心」讓她淚崩：彷彿媽媽還在
雖然生老病死是人生必經的過程，但大部分人都會非常思念逝去的親人。近日，就有網友分享，自從媽媽過世後，常用LINE傳訊息給她，想不到最近竟然收到回覆，讓她看了忍不住落淚，「雖然知道是哥哥傳的，但這感覺彷彿媽媽還在」，貼文一出，也惹哭一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 16:51:06
原PO在《爆怨2公社》表示，媽媽在去年12月意外過世，家人決定將手機及號碼都保留，自己也常傳訊息給媽媽。她某天在家族群組分享兒子玩耍的影片，突然看到媽媽回「好棒，長大了」、「要注意健康喔」，這讓她瞬間淚崩。
原PO解釋，其實她知道是哥哥傳出來的，是想讓她們知道「媽媽永遠都在她們心裡」，但看到還是不自覺流眼淚，彷彿媽媽還在身邊。另外，她也提到，媽媽走後為了不讓家裡空空的，所以他們都會約好一起回去，但疫情關係已經很久沒聚一起，還是提醒大家「做好防疫，人人有責」。
貼文曝光後，網友們也相當感動，「你很幸福有一群彼此相愛的家人」、「看了眼眶紅了，我也好想我阿母喔」、「好羨慕還有這樣的懷念方式，我阿母只剩下證件照」、「好感人！我忍不住流淚了」、「媽媽不在了但手足情感還在，難能可貴」、「眼框不自主都泛淚了」、「好懂，去年我爸走之後，我媽也常用爸爸手機回我們訊息」。（編輯：許智超）