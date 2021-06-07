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「煮泡麵神器」曝光！女想買急問：好用嗎　眾答案一面倒

▲煮泡麵時不少人都會在裡頭加上一顆蛋，但如果是沒有瓦斯爐的租屋族，可能就無法加蛋，非常可惜。（示意圖／取自pixabay）
▲煮泡麵時不少人都會在裡頭加上一顆蛋，但如果是沒有瓦斯爐的租屋族，可能就無法加蛋，非常可惜。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 16:38:49

泡麵因其便利且便宜的緣故，成為不少人的正餐以及宵夜首選，不過在外租屋的你，一定遇過一種情形是，只有快煮壺能夠煮熱水，想加個青菜、肉片都無法。對此，就有網友討論「請問如果為了煮泡麵買快煮鍋划算嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「最近真的想買這種快煮鍋，容量大概1L到2L這種，煮泡麵的時候還能自己加個蛋跟青菜，但不知道實在上好不好用，有沒有人可以出來講解一下好不好用？另外，也有發現跟電火鍋的價格差不多，想問哪個比較推薦」。

▲網友因為吃泡麵想要加蛋，動了想買快煮鍋的念頭，詢問是否值得購買。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友因為吃泡麵想要加蛋，動了想買快煮鍋的念頭，詢問是否值得購買。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「快煮鍋租屋族大推啦！泡麵、火鍋、煎蛋、炒飯都可以做」、「可買大一點非常推薦，煮泡麵加料超爽，早上也可以蒸包子」、「我原本也是快煮壺，買了快煮鍋之後回不去，還可以燉雞湯欸」、「租屋族必備，下層煮麵煮火鍋，上層拿來蒸包子肉粽，有夠厲害」、「泡麵神器你現在才知喔？還能煮火鍋、煎蛋餅，上面我都拿來蒸我最愛的奶黃包」、「快煮鍋推到爆！超便宜又好用」、「只要沒廚房不能開?

另外，也有不少網友表示「記得要購買內外鍋分離的，比較好清洗」、「內外鍋分離很重要，清洗方便下次才會想用」、「真的要選內外分離的，清潔保養容易很多」、「內外分離的洗起來比較不會有壓力，泡麵加蛋吃到不行，我還會加肉片、火鍋料」。（編輯：張嘉哲）

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