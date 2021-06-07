新北這區的疫情明顯上升　侯友宜籲：趕快來篩檢

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侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4145人居家隔離，確診人數為4905例，今日公布的確診個案有82例，以三重的12例最高，其次為板橋10例、中和9例；此外，7區的28個重熱里中，疫情有明顯往下降的趨勢，其中中和區有5個里、土城區3個里的這5天確診人數為0，這8個里將轉為高風險防疫熱區的高風險里。
侯友宜指出，有症狀者一定要優先出來篩，如果居住在高風險熱區的居民，則建議市民都出來「廣篩」，這都是有先後順序的，才可以把隱藏的確診者都找出來，阻斷病毒的傳播鏈；同時也特別點名蘆洲區，該區的累計確診數為211人，這3天看到有明顯上升的趨勢，為了快速找到隱藏的無症狀確診者，呼籲蘆洲區的高風險里民眾，趕快到蘆洲區永安公園的快篩站篩檢。
針對目前全國疫苗施打的進度，就算美國提供疫苗的全國施打率也只有8%，是否要到8月才能解除三級的警戒？侯友宜回應，如果疫苗越多的話、施打的速度越快，不光是新北市、全國民眾施打疫苗的意願是很強烈，既然施打的意願很強烈，只要疫苗的量夠，施打速度夠快，全國群體免疫達到6成的時間就會縮短，「數量才是決定施打覆蓋率的最重要關鍵！」
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