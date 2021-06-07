花2千元買移動式空調！他愣：只有熱風　內行一看全搖頭

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。對此，就有一名網友透露，自己最近買了一台「移動式冷氣」來使用，而且比較起安裝動輒破萬的變頻冷氣，自己網購這台「日本製變頻冷熱移動式空調」僅花費兩千元，沒想到取貨後卻發現跟自己想像囉差極大，更引來一票鄉民勸退，更有內行抖出致命缺陷。

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這名網友在臉書社團《爆料公社》上發文表示，因為炎熱夏日到來，自己在五月下旬就開始在網路上比較冷氣機，意外發現一台號稱「日本製變頻冷熱移動式空調」，體積小且宣稱有冷暖氣功能，價錢還不到新台幣2000元，沒想到興高采烈下單取貨後卻發現「一吹出來全熱氣，而且感覺快爆炸的樣子」。

▲有網友購入移動式空調卻發現「只有熱風」，讓她相當傻眼。（圖／臉書社團《爆料公社》）

問題曝光後，不少網友也紛紛認為原PO是被坑了，同時也勸退她想買移動式冷氣的念頭，「我覺得這個就不用提醒了，默默地丟掉就好」、「冬天吹很冷，夏天吹很熱，沒問題啊」、「一分錢一分貨」、「移動式爛到笑，真的不要買」、「早說過了，移動式冷氣被罵很久了」、「想也知道不可能，你是跟小叮噹買的嗎？」。

事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導過有冷氣師傅特地針對「移動式冷氣」解釋，師傅提到要吹得涼，主要還是得看房間大小，有些人認為套房沒很大，為了省錢而買移動式冷氣，但移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：楊智傑）