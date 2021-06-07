端午吃粽 中醫大新竹附醫營養師推薦補骨健康粽

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策略一 - 補鈣

高鈣食物

策略二 - 補鎂

高鎂食物

策略三 - 適量磷

含磷食物

策略四 - 充足維生素 D3

含 D3 食物

黃琳惠和黎姵吟營養師也為端午節設計「補骨健康粽」，利用豆腐及糯米粉，搭配補骨食材內餡，製作有Q彈外皮的鹹粽以及甜粽。