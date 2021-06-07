桃園1至6類約有10萬人　鄭文燦呼籲下階段疫苗要多一點

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鄭文燦指出，下一階段第一至第六類全市統計約有10萬7265人，加上中央宣布75以上長者、長照機構住民及洗腎患者也納入，數量會再增加，下階段的疫苗接種計畫市府已做好準備，桃園的接種能量經規劃後，一周可達10萬人，包括過去流感疫苗施打系統、34家醫院、250家診所及13區衛生所全部都會上線。
另外，鄭文燦也提到，市府規劃將體育館做為大型接種站，每日可服務6千人，學校及社區提供的社區接種站約有60站，每站每周服務2次，一次可服務400人;工業區部份至少有8個外展接種站，每站每日可接種800人以上。總計全桃園市的接種能量每周可達10萬人。
針對桃園自立新村有民眾在自家門口綁上「我要打疫苗」的黃絲帶，希望政府能盡快提供疫苗施打，鄭文燦說，大家都希望疫苗能夠多一點、好一點、快一點。這是所有人共同的期盼，但這也是台灣面對的挑戰，疫苗大廠、大國目前掌握疫苗都是戰略物資，而且現貨市場非常缺貨，是不爭事實；面對疫苗短缺困境，越是困難、越要冷靜、越要團結、越要理性，指責、對立、漫罵沒有辦法解決問題，只有團結、冷靜，運用各種力量、各種資源，努力爭取國際大廠疫苗到位，這個才是我們目前最大的挑戰。